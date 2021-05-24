Эксперты рассказали, где могут заработать студенты в Кирове

Аналитики сервиса «Авито Работа» рассказали о самых оплачиваемых летних вакансиях в Кирове для студентов.

По данным специалистов, средняя зарплата, которую может получить студент в Кирове за полный рабочий день, составляет 22,8 тысячи рублей. Больше всего заработать смогут те, кто устроится консультантом (35 тысяч рублей), работником банка, если позволит образование (30 тысяч) или аниматором (26 тысяч). Доход выше среднего также смогут получить промоутеры и администраторы.

При этом в списке предлагаемых для студентов вакансий на первом месте находятся банковские работники, на втором – сотрудники склада, а третью позицию занимают администраторы. По-прежнему готовы работодатели брать учащихся на должности официантов и курьеров. Всего кировские компании предлагают студентам порядка 1,5 тысячи вакансий.

В список городов, где студентам легче всего трудоустроиться, Киров не вошел. В этот перечень традиционно попали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Екатеринбург. Средняя студенческая зарплата по России составляет 28 тысяч рублей.

Ранее жителям Кировской области рассказали, как заработать 250 тысяч рублей.