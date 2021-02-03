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Эксперты рассказали, могут ли отменить льготную ипотеку

Юлия Зорина Выбор редакции, Новости, Экономика

Льготная ипотека может быть отменена уже этим летом. Об этом рассказал ФБА «Экономика сегодня» рассказал эксперт рынка недвижимости и член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков.

Программа льготной ипотеки была запущена весной 2020 года как антикризисная мера. По данным на январь 2021 года купить жилье на первичном рынке по ипотеку в 6,5 процента смогли более 350 тысяч семей. Программа смогла поддержать просевшую из-за коронакризиса строительную отрасль и по первоначальному плану должна была продолжаться до ноября 2020-го, однако была продлена до 1 июля 2021 года.

Будет ли продолжение? По мнению большинства экспертов, досрочного отказа от низкой ставки не предвидится. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, окончательное решение о продлении программы будет принято в конце 1-го полугодия текущего года. Оно может оказаться отрицательным. В противном случае на рынке недвижимости возникнет дисбаланс, о чем не раз предупреждал Центробанк.

В 2020 году в РФ было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,2 триллиона рублей. Это подтверждает, что интерес к льготной ипотеке остается высоким, говорит Константин Барсуков. В дальнейшем, подчеркивает риэлтор, надо снижать ставки не только на первичном, но и на вторичном рынке. Эта тенденция должна формироваться не «сверху», а «снизу», естественным путем.

Однако банки все же стоят за сворачивание программы. Как отмечала руководитель департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в беседе с РИА «Новости», рисков слишком много. В частности, это скачок цен на жилье, возникший на фоне увеличения спроса на льготную ипотеку, а также недостаточного предложения на рынке недвижимости.

Теряется и социальная направленность программы льготной ипотеки. Особенно заметно это в крупных городах, жители которых нередко инвестируют средства в жилье, не являющееся единственным. Ранее подобный ажиотажный спрос отмечался на автомобили в связи с падением рубля.

Спрос, растущий по мере подорожания квартир, провоцирует дальнейший подъем цен. И задача программы — дать россиянам доступное жилье — не может быть достигнута, полагает Данилова.

По мнению Константина Барсукова, льготная ипотека не сыграла большой роли в ценообразовании. В частности, не отразилась программа на вторичном рынке, где цены тем не менее подросли. Поэтому нельзя так однозначно связывать динамику стоимости жилья и низкие ипотечные ставки, полагает глава риэлторской гильдии.

В настоящее время программа льготной ипотеки остается массовой. Наибольшая доля ее участников — жители регионов с традиционно высокими ценами на рынке недвижимости — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар.

По мнению Елизаветы Даниловой, программа может быть продлена выборочно — на субъекты РФ, где положение на рынке жилья наиболее сложное. В вопросе же поддержки нуждающихся в жилье льготная ипотека явно не лучший выбор, полагает представитель Банка России. В приоритете с самого начала была поддержка застройщиков, а отнюдь не граждан. Для последних гораздо выгоднее семейная ипотека со ставкой 4,5 процента.

Еще более эффективной мерой поддержки могла бы стать ипотека со ставкой на уровне 2-3 процентов либо и вовсе снижение этой цифры до нуля. Звучит фантастически, но, как говорит Константин Барсуков, именно такая мера могла бы стать реальной помощью для семей с маленькими детьми.

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Юлия Зорина