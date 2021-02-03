Эксперты рассказали, могут ли отменить льготную ипотеку

Льготная ипотека может быть отменена уже этим летом. Об этом рассказал ФБА «Экономика сегодня» рассказал эксперт рынка недвижимости и член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков.

Программа льготной ипотеки была запущена весной 2020 года как антикризисная мера. По данным на январь 2021 года купить жилье на первичном рынке по ипотеку в 6,5 процента смогли более 350 тысяч семей. Программа смогла поддержать просевшую из-за коронакризиса строительную отрасль и по первоначальному плану должна была продолжаться до ноября 2020-го, однако была продлена до 1 июля 2021 года.

Будет ли продолжение? По мнению большинства экспертов, досрочного отказа от низкой ставки не предвидится. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, окончательное решение о продлении программы будет принято в конце 1-го полугодия текущего года. Оно может оказаться отрицательным. В противном случае на рынке недвижимости возникнет дисбаланс, о чем не раз предупреждал Центробанк.

В 2020 году в РФ было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,2 триллиона рублей. Это подтверждает, что интерес к льготной ипотеке остается высоким, говорит Константин Барсуков. В дальнейшем, подчеркивает риэлтор, надо снижать ставки не только на первичном, но и на вторичном рынке. Эта тенденция должна формироваться не «сверху», а «снизу», естественным путем.

Однако банки все же стоят за сворачивание программы. Как отмечала руководитель департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в беседе с РИА «Новости», рисков слишком много. В частности, это скачок цен на жилье, возникший на фоне увеличения спроса на льготную ипотеку, а также недостаточного предложения на рынке недвижимости.

Теряется и социальная направленность программы льготной ипотеки. Особенно заметно это в крупных городах, жители которых нередко инвестируют средства в жилье, не являющееся единственным. Ранее подобный ажиотажный спрос отмечался на автомобили в связи с падением рубля.

Спрос, растущий по мере подорожания квартир, провоцирует дальнейший подъем цен. И задача программы — дать россиянам доступное жилье — не может быть достигнута, полагает Данилова.

По мнению Константина Барсукова, льготная ипотека не сыграла большой роли в ценообразовании. В частности, не отразилась программа на вторичном рынке, где цены тем не менее подросли. Поэтому нельзя так однозначно связывать динамику стоимости жилья и низкие ипотечные ставки, полагает глава риэлторской гильдии.

В настоящее время программа льготной ипотеки остается массовой. Наибольшая доля ее участников — жители регионов с традиционно высокими ценами на рынке недвижимости — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар.

По мнению Елизаветы Даниловой, программа может быть продлена выборочно — на субъекты РФ, где положение на рынке жилья наиболее сложное. В вопросе же поддержки нуждающихся в жилье льготная ипотека явно не лучший выбор, полагает представитель Банка России. В приоритете с самого начала была поддержка застройщиков, а отнюдь не граждан. Для последних гораздо выгоднее семейная ипотека со ставкой 4,5 процента.

Еще более эффективной мерой поддержки могла бы стать ипотека со ставкой на уровне 2-3 процентов либо и вовсе снижение этой цифры до нуля. Звучит фантастически, но, как говорит Константин Барсуков, именно такая мера могла бы стать реальной помощью для семей с маленькими детьми.