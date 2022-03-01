Эксперты разъяснили кировчанам, почему ставки по действующей ипотеке не вырастут

28 февраля Центробанк РФ поднял ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, чтобы сдержать рост инфляции. Кроме того, ЦБ рекомендовал банкам временно отказаться от начисления штрафов и пени по кредитам заемщиков, у которых ухудшилось финансовое положение после 18 февраля 2022 года в связи с санкциями.

Ключевая ставка непосредственно влияет на условия по выдаче новых кредитов. Исключение составляют субсидированные программы. Банки всегда устанавливают ставки выше стоимости заемных денег Центробанка.

Жители Кировской области, которые ранее взяли ипотечные или потребительские кредиты, обеспокоены возможным повышением ставок.

Эксперты уверяют, что волноваться не стоит.

— Хочу успокоить всех. Если в договоре нет пункта, разрешающего банку поднимать ставки в одностороннем порядке, по действующему законодательству ставки по заключенным ипотечным договорам не могут быть изменены. Это требование распространяется на все банки нашей страны. Поэтому, если у вас в договоре прописана фиксированная ставка, то бояться вам нечего, — рассказал ведущий финансовый консультант «Вятка Банка» Михаил Котлов.

Юристы также подтверждают, что пересмотр ставок по большинству действующих на сегодня договоров ипотеки невозможен.

— Следует отметить, что по действующим потребительским кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не смогут изменить условия и увеличить установленный размер процентов, — комментирует адвокат, член совета молодых адвокатов Адвокатской Палаты Кировской области Владимир Чупраков. — Данное требование к кредиторам закреплено в Гражданском кодексе (п. 2 ст. 310 ГК РФ). Ставки по действующим ипотечным кредитам также не могут быть изменены банком самостоятельно в сторону их увеличения. Статьей 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» установлен запрет на увеличение размера процентов по заключенному кредитному договору. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны. Таким образом, гражданам, имеющим действующий кредит, необходимо ориентироваться только на условия кредитного договора.

Добавим, что правительство РФ создало оперативный штаб по защите экономики в условиях санкций. Возглавил штаб глава Кабмина РФ Михаил Мишустин. Заместителями станут Андрей Белоусов и Сергей Собянин.