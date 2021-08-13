Эксперты составили топ-3 самых часто ломающихся автомобилей

Специалисты «Авито Авто» составили рейтинг автомобилей, которые ломаются чаще всего. Топ-3 был собран, исходя из ответов жителей Приволжского федерального округа.

По словам респондентов, самыми часто ломающимися стали автомобили российских марок (65 процентов). На втором месте – китайские авто (40 процентов), на третьем – французские (9 процентов).

У большинства автовладельцев поломки случаются раз в год и реже. 24 процента опрошенных ремонтируют своих железных коней 1-3 раза в год, а 12 процентов – более 4 раз. На ремонт автомобиля жители ПФО тратят от 10 до 40 тысяч рублей в год.

Самыми частыми поломками авто у жителей ПФО оказались проколы шин (45 процентов), разряжающийся аккумулятор (33), скрипы (28) и проблемы с подвеской (25). Также нередко встречаются проблемы с фарами, свечами зажигания и неисправности системы отопления и охлаждения салона.

По мнению большинства автовладельцев, снизить число поломок поможет регулярный техосмотр автомобиля. Так считают 67 процентов опрошенных. Еще 38 процентов уверены, что справиться с поломками поможет правильный выбор марки авто.

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