Эксперты «Яндекса» назвали самые аварийные автомобили

Рейтинг авто, которые попадают в ДТП чаще прочих, специалисты составили на основе данных портала Авто.Ру.

В топ-5 самых аварийных автомарок вошли «Дэу», «Смарт», «Генезис». За ними следуют «Ягуар» и «Ауди». При этом поставарийный ремонт лидеров рейтинга обходится дешевле, чем восстановление машин-аутсайдеров. Так, самым дорогим оказалось восстановление «Мерседес Бенц», который занимает лишь шестую строчку в списке самых аварийных авто.

Самыми аварийными моделями эксперты назвали «Ауди RS3» и «Киа Кьюрис». По мнению экспертов, это объясняется тем, что «Ауди» покупают любители быстрой езды. А «Киа» часто используют как служебное авто, и отношение к рабочему транспорту иное, нежели к личному.

Стоит отметить, что в число аварийных служебных машин также вошли «Хёндэ Эквус» и «Лексус GS». Участие в ДТП встречается в отчетах большинство авто этих моделей. Причем повреждения, как правило, немаленькие — стоимость ремонта может доходить до 350 и более тысяч рублей.

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