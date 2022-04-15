Экспорт из Кировской области в Китай по железной дороге вырос на 11%

15 апреля участники очередного заседания межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона обсудили работу предприятий лесопромышленного комплекса в условиях санкций.

Заседание провел губернатор Игорь Васильев. Глава региона подчеркнул, что в «лесной» сфере очень велика роль логистических связей, поскольку большинство предприятий ЛПК ориентированы на экспорт. Губернатор попросил предпринимателей рассказать о трудностях, которые возникают или могут возникнуть в новых экономических условиях.

Гендиректор ООО «Мурашинский фанерный завод» Андрей Самоделкин отметил, что его предприятие обеспечено необходимым сырьем и запчастями для оборудования. В настоящее время завод работает в обычном режиме, и проблемных вопросов по производству нет. Однако логистическая проблема все обостряется, и цены на перевозку лесопродукции очень высоки.

— Очень остро стоит вопрос логистики. Основные поставки сейчас идут в восточном направлении. Перевозка продукции по железной дороге в порт Владивостока очень дорогая, так же, как и перевозка в Китай. Кроме того, сейчас железная дорога в восточном направлении очень загружена, — сказал Андрей Самоделкин.

О перегруженности транспорта в восточном направлении сообщил и председатель совета директоров ООО «Хольц Хаус» Николай Юферев. Как пояснил замначальника ГЖД Сергей Шалагинов, перевозка лесопродукции в сторону Китая ограничивается пропускной способностью восточного полигона сухопутных погранпереходов Забайкальск и Гродеково. Для ускорения доставки грузов предприятиям предлагают альтернативные маршруты: транзит через Казахстан или через российские порты Находка и Новороссийск.

Несмотря на логистические сложности, за последнее время количество отправок грузов из Кировской области в Китай по железной дороге увеличилось на 11 процентов.

— Мы понимаем, что для обеспечения устойчивой логистики необходимо оказывать содействие по обеспечению транспортировки продукции через железнодорожные перевозки и морские порты, — отметил Игорь Васильев.

Для решения проблемы губернатор предложил выйти в адрес федерального правительства с рядом инициатив. Они могут предполагать субсидирование грузоперевозок для системообразующих предприятий или даже для отдельных отраслей экономики.