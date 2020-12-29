Электронный ОСАГО – полис, который не теряется

Полис ОСАГО нужен всем водителям, без него нельзя выезжать на дорогу. Так пишет закон. И что, опять бумаги, походы к опостылевшим чиновникам? Нет, есть надежная альтернатива, – электронный ОСАГО. Получить страховку можно легко и просто – сидя дома на диване.

Отметим сразу – юридическая сила электронного полиса равнозначна традиционному бумажному. И еще, спасибо государству, оно обязало все страховые автомоторные конторы открыть новую опцию – услуги по оформлению ОСАГО в онлайн-режиме.

Выгоды получения электронной страховки очевидны. Лучшим доказательством этого есть неуклонный рост числа автовладельцев, которые оформили ОСАГО, не выходя из дома. Число это вот-вот перевалит за три четверти всех хозяев авто.

Так каковы же эти преимущества е-ОСАГО? Давайте по порядку.

Оформление страховки в онлайн обойдется дешевле

Страховых компаний сейчас много и все они представлены в Интернете, где спешат как можно привлекательнее предложить свои услуги. Конкуренция великое дело, она дает потребителю возможность выбора наилучшего, на его взгляд, варианта.

Ему и заморачиваться особо не надо. Например, при оформлении полиса на bip.ru нужно просто ввести информацию об автомобиле да водителе и на экране появятся условия страхования от всех ведущих компаний. Выбирай себе по вкусу, подешевле да попроще.

Кроме того, никто не станет играть в «ненавязчивый сервис», предлагая дополнительные услуги в нагрузку, как было во времена еще недавние. Теперь же имидж компании дороже, а в рыночных условиях каждый клиент на счету.

Получить полис е-ОСАГО выйдет быстрее

Водителю или хозяину авто для получения электронной страховки не придется выкраивать время для похода в страховую контору, выстаивать очереди, заполнять бланки и т.п. Оформить получение е-ОСАГО через Интернет можно за 10-5 минут, попивая кофе у монитора ПК. Да и не обязательно у стационарного компьютера, подойдет любой гаджет (ноутбук, планшет, смартфон) с выходом в глобальную сеть. Притом, в любое удобное время суток в режиме 7/24.

И еще – нет нужды предъявлять кому-либо оригиналы документов о машине и личности водителя.

Что будем предъявлять инспектору ГИБДД

Электронный полис ОСАГО не обязательно распечатывать. Согласно Российскому законодательству страховой полис может быть представлен для проверки на бумажном носителе, а также в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе.

Иными словами, – водитель может предъявить полис на экране своего смартфона, это и будет электронный документ. Забыть или потерять е-ОСАГО невозможно.