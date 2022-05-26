Елена Чиженко избрана заместителем председателя Думы Кирово-Чепецка

Заместителем председателя Кирово-Чепецкой городской Думы избрана Елена Чиженко.

В конце марта этот пост в связи с досрочным прекращением полномочий покинул Сергей Торицын.

Елена Чиженко родилась в Кирово-Чепецке, окончила Ленинградский институт советской торговли по специальности «Экономика торговли». В 2012-м завершила обучение в Центре дополнительного образования ВятГУ.

Она возглавляет межрайонное управление социальной защиты населения в Кирово-Чепецком районе, состоит в Президиуме городского совета ветеранов.

К своим обязанностям Чиженко приступит в августе — после прохождения соответствующей процедуры проверки.

Фото k4gorod.ru