Елена Комягина: «Дети, «живущие» в Сети, не знают, как общаться со сверстниками в реальности»

Три момента, про которые важно помнить родителям, чтобы ребёнок не попал в «дурную компанию»

На вопросы «КП» ответила заместитель начальника отдела – начальник отделения по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ООДУУП и ПДН УМВД России по Кировской области Елена Комягина.

– Елена Николаевна, можете назвать главную задачу работы вашего отдела?

– Мы занимаемся профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Наша задача – чтобы дети жили в благополучных семьях, не нарушали закон. А если вдруг что-то нарушили, чтобы быстро вернулись в нормальную жизнь. Это – главная задача инспекторов по делам несовершеннолетних. Цели «отобрать ребёнка из семьи», как иногда можно услышать, у нас, конечно, нет.

– Большинство сотрудников вашего отдела – женщины. Почему?

– Мужчины, к сожалению, у нас не задерживаются – уходят в участковые или оперуполномоченные. Действительно очень тяжело постоянно сталкиваться с неблагополучием семей, с горем и бедой. Всё приходится пропускать через себя.

– Вы уже давно работаете с несовершеннолетними?

– Двадцатый год.

– За это время «сложные дети» сильно изменились?

– Могу сказать, что «сложные дети» были всегда. Если обратиться к истории, мы увидим: и после гражданской войны, и после Великой Отечественной у нас расцветала безнадзорность. Другое дело, что специфика детских правонарушений с годами меняется.

Когда я начинала работать, не было всеобщей компьютеризации и всеобщего использования сотовых телефонов. Тогда наиболее распространёнными правонарушениями были те, что совершались в реальности – ребёнок украл, ребёнок выпил, ребёнок подрался… Сейчас, с развитием телекоммуникационных технологий, всё гораздо сложнее. Дети оскорбляют друг друга в социальных сетях, в чатах или группах, которые представляют серьёзную опасность для ребят.

– С какого возраста обычно начинаются проблемы, связанные с интернетом?

– Уже в начальных классах мы фиксируем оскорбления детьми друг друга в социальных сетях. Но это – всё-таки не главная опасность, которая исходит от интернета и мобильных телефонов. Гораздо хуже то, что дети комфортнее чувствуют себя в Сети.

Почти всё общение у них происходит в компьютере. Они просто не знают, как общаться друг с другом, как мирно решать возникающие конфликтные ситуации.

– Есть мнение, что современные родители стали меньше занимаются своими детьми. Дали малышу в руки телефон и забыли о ребёнке на какое-то время. Это отражается на сегодняшних школьниках?

– Я бы не стала обобщать. И раньше были семьи, которые занимались своими детьми в меньшей степени. И сейчас немало родителей, которые серьёзно занимаются детьми и не злоупотребляют телефоном. Хотя с тем, что есть родители, которым самим сильно недостаёт воспитания, увы, соглашусь.

– Как часто у «проблемных» родителей дети оказываются в поле зрения вашего ведомства?

– Приведу статистику: у нас на профилактическом учёте состоят 2800 родителей, из них тех, чьи дети тоже поставлены на учёт, – 69. То есть процент не столь высок.

Например, нередко дети из вполне благополучных семей оказываются замешаны в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На такие деяния их толкает не «проблемная» среда, а желание, чтобы денег на карманные расходы было больше. При этом школьники не всегда понимают серьёзность такого правонарушения – сбыт наркотических средств по степени общественной опасности законом приравнивается к убийству. Предусмотрены очень большие сроки – 10-15 лет лишения свободы. Однако молодые люди уверены, что это – «просто способ заработать деньги». О том, что от наркотиков кто-то может погибнуть или пострадать, они не задумываются.

– Что посоветуете родителям для защиты детей от нехороших историй?

– На родительских собраниях в школах я даю совет, который будет универсальным для любого родителя: «1 – контроль, 2 – занятость, 3 – контакт».

1. Контроль нужен, даже когда ребёнок вырастает из начальной школы. Важно знать, с кем общается ребёнок, что его интересует, какие сайты он посещает, в каких группах в социальных сетях состоит.

Сейчас в Сети немало страниц, предлагающих высокий заработок-онлайн. Но понятно, что всё это – не за красивые глаза, а – за совершение противоправных действий.

Опасности есть не только в интернете. На улице ребёнок тоже может попасть, как раньше говорили, в дурную компанию. Потому что в подростковом возрасте окружение для ребёнка становится важнее родительских советов.

2. Что касается занятости, то это тоже общеизвестный факт – чем больше ребёнок занят, тем меньше у него остаётся времени, которое можно потратить на что-то нежелательное… Ребёнок должен реализовывать свои интересы в положительную сторону, посещать кружки, секции.

3. Контакт с ребёнком тоже не менее важен. Всё хорошо, когда родитель интересуется жизнью своего ребёнка, разговаривает с ним, уделяет ему время, несмотря на занятость на работе и домашние дела. Разговор не должен сводиться к оценкам в школе, необходимо и то, что мы называем разговорами по душам. Не менее 30 минут в день!

Когда во взаимоотношениях с ребёнком нет контакта, утрачен контроль, детско-родительские отношения сложно вернуть на исходную позицию – когда семья жила дружно, одной общей жизнью.

Заниматься ребёнком надо постоянно, а не после того, как произошло что-то противоправное. Но если поведение ребенка вызывает беспокойство (самовольные уходы из дома, плохая компания, правонарушения – список можно продолжать долго), не стоит думать, что всё нормализуется само собой, нужно обращаться к специалистам, психологам, выяснять и устранять причины противоправного поведения. И самое главное – любить своих детей.

На какие моменты обязательно обращать внимание родителям и педагогам