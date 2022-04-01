Елена Симбирских: «У университетов появилась и третья миссия…»

В Кировской области Елена Симбирских чуть меньше трёх лет. Много это или мало? Пожалуй, много: под руководством Елены Сергеевны Вятская государственная сельскохозяйственная академия стала аграрным университетом, в вузе стартовали десятки значимых проектов и были открыты новые направления подготовки, а ещё (и это одна из недавних новостей из Вятского ГАТУ) открылся собственный домовой храм.

Об этом, а также о новых задачах, которые стоят перед вузом в сегодняшних условиях, ректор рассказала в интервью «Кировской правде».

— Одна из главных тем сегодня — импортозамещение. Как университет участвует в этой работе?

— Вятский государственный агротехнологический университет активно работает над решением проблемы импортозамещения. Первое — за счёт подготовки квалифицированных и компетентных кадров, отвечающих всем современным требованиям.

Выпускники нашего университета успешно проявляют себя, в том числе и на рынке импортозамещающей продукции. Прежде всего, речь — о тех, кто закончил инженерный и агрономический факультеты. Многие из них — руководители предприятий нашего региона, выпускающих отечественную продукцию.

Второе направление работы для университета в плане импортозамещения — исследовательская работа, внедрение разработок наших учёных в реальные производственные процессы, создание новых и инновационных российских продуктов.

Например, мы занимаемся районированием и селекцией сортов сельскохозяйственных культур в условиях Кировской области. Ведется селекционная работа по пивоваренному ячменю, что важно для производителей не только нашего региона, но и России в целом.

Сорта ячменя «Изумруд» и «Памяти Дудина» созданные нашими вятскими учеными проходят апробацию на производственных площадках. Думаю, в ближайшее время, при участии нашего партнера компании «Вятич», мы достигнем успеха.

Также ведётся работа по селекции и районированию зернобобовых культур кормового назначения. Есть несколько сортов, которые мы готовы предложить нашим сельхозпроизводителям.

Глубокие исследования ведутся в микробиологии по созданию биопрепаратов для защиты растений, улучшающих свойства почв, растений и качество кормов.

— Такие работы вы ведёте вместе с аграриями и крупными компаниями региона?

— Да. Например, совместно с «Агрофирмой Среднеивкино» и с Федеральным научным центром имени Рудницкого занимаемся созданием безвирусного семенного материала картофеля. Надеемся, в ближайшее время на рынок поступит наш кировский картофель, полученный методом микроклонального размножения.

Ведётся работа по дрожжам для пивоваренного производства, которые ранее были преимущественно импортными. Мы ищем новые загустители, желирующие вещества, стабилизаторы, разрабатываем способы производства наших российских дрожжей.

Ученые ветеринарного факультета разрабатывают препараты, повышающие иммунитет животных, способствующие профилактике многих болезней, в частности маститов.

Ещё одно из направлений — цифровизация, важная на сегодня тема. Здесь мы тоже нашли немало партнёров. Совместно с российской компанией «Агросигнал» и ТСК «Мотор» испытываем и внедряем цифровые программные продукты по управлению сельским хозяйством на предприятиях Кировской области.

Учеными университета разрабатывается технология мониторинга сельскохозяйственных и охотничьих ресурсов на базе наших российских программ и отечественной системы «ГЛОНАСС». Это тоже одно из направлений импортозамещения.

— Как повлияли на работу университета текущие события — санкции, изменения цен?

— На данный момент я не могу сказать, что у нас произошли какие-то серьёзные изменения. У нас есть современное оборудование и всё необходимое для обеспечения учебного процесса. Активное участие в совершенствовании материально-технической базы в нашем университете принимают выпускники вуза, работодатели региона, члены нашего попечительского совета во главе с губернатором Игорем Владимировичем Васильевым. Совместно с крупными предприятиями области — компаниями «Дороничи», «Среднеивкино», племзавод «Октябрьский», «Экомакс»,ТСК «Мотор», ТСК «Техника», «Лактис» проводится обновление содержания образования и материально-технической базы вуза.

Студенты, приобретая знания, используют самое современное оборудование. При этом реальные производственные процессы сейчас включены в программу обучения. Созданы фирменные специализированные учебные аудитории, где можно освоить практические компетенции. В рамках учебного процесса ребята регулярно выезжают на производственные площадки. Как раз сейчас заключаются договоры по прохождению практики обучающимися.

И мы отмечаем даже более высокую потребность в наших студентах. Если раньше предприятия брали на практику до десяти человек (а чаще — одного-двух), то сейчас есть крупные предприятия, которые готовы принять на весь производственный период от нескольких десятков до 200 девушек и юношей. При этом они гарантируют и оплату труда, и проживание, и питание, создают все условия для приобретения профессиональных навыков и компетенций.

— Можно ли говорить о том, сколько студентов вуза планируют остаться работать в регионе?

— Сегодняшняя ситуация с санкциями, как мне кажется, повлияет на процесс трудоустройства. Если раньше был большой отток ребят из региона, то сейчас мы отмечаем желание молодых людей оставаться в Кировской области. Процент трудоустройства в сельском хозяйстве у нас за два года вырос.

Раньше в регионе закреплялось порядка 30 процентов выпускников, то сейчас мы выходим на показатели 50-60 процентов. Если закрепление в сельском хозяйстве также было на уровне 30 процентов, то сейчас конкретно в этой отрасли показатели перешагнули за 70 процентов. Это значимый результат.

— Многие студенты находят будущую работу ещё во время практики?

— Да. Ведь работодатели предлагают тем, кто хорошо себя проявил, индивидуальные условия. Сейчас они не ограничиваются аргументами: «Трудоустройтесь, и у вас будет хорошая зарплата». Руководители предприятий говорят более конкретно: «Через два года мы построим вам свой дом. А сейчас будем оплачивать проживание на квартире. Кроме того, мы готовы предоставить кредит на покупку машины, если это необходимо. А после свадьбы и рождения ребёнка, вы можете рассчитывать на дополнительные меры социальной поддержки».

Долгое время был вопрос по службе в армии: молодые люди после завершения учёбы уходили служить и после этого их планы на жизнь менялись, кто-то на село не возвращался.

Сейчас можно говорить о том, что вопрос создания военно-учебного центра в Кировской области уже практически решён. «Дорожная карта» сформирована, центр начинает работу с будущего года.

Это позволит ребятам проходить военную подготовку во время обучения и сразу после окончания университета трудоустраиваться и строить свою карьеру в хозяйствах Кировской области. А это значит, что процент закрепления в регионе продолжит расти.

— Во время недавнего визита губернатора Игоря Васильева в университет студенты угостили почетного гостя необычными блюдами, которые создают в учебных лабораториях вуза. Можно подробнее об этих продуктах?

— Начну с того, что в этом году мы лицензировали более 50 новых направлений подготовки (по среднему профессиональному, высшему образованию, аспирантуре) и создали специализированные лаборатории по направлениям.

Совместно с «Россельхозбанком» провели «Школу фермера», и сейчас мы активно отрабатываем технологии производства сыра. Это — один из продуктов, который мы сейчас предлагаем для дегустации. Думаю, в будущем наши сыры могут появиться и на региональном рынке.

Второе — кисломолочная продукция. Создана лаборатория глубокой переработки молока совместно с компанией «Лактис». Здесь отрабатывается технология выращивания заквасок.

Третье — то, что мы продемонстрировали губернатору, — хлебопекарная продукция. В нашей лаборатории хлебопечения ребята изучают технологию производства и создания продуктов, обогащённых растительным сырьём, с большим содержанием витаминов, активных веществ, которые повышают иммунитет. Губернатор попробовал продукты с добавкой амаранта, фейхоа, которые богаты йодом. Кстати, это было предложение студентов. Получилось вкусно.

Другое направление — хлебопекарная продукция со льном. К слову, у нас в университете созданы свои селекционные сорта льна-долгунца. Это направление мы тоже развиваем. К сожалению, в 90-х годах прошлого столетия льноводство в регионе было полностью разрушено. Но сейчас мы пытаемся возродить сорта «Синичка» и «Белочка», которые отличались высокими качественными характеристиками.

— Среди продуктов, которыми удивили главу региона, была котлета со вкусом мяса, но приготовленная без мяса. Можно об этом продукте подробнее?

— Это был совместный проект с «FoodЗаводом». Мы создали лабораторию инновационных технологий пищевых производств, в которой проводили опыт по замене животного белка растительным, и одним из блюд здесь стал бургер, приготовленный без мяса. При этом мы использовали гороховый изолят, который по своим вкусовым качествам полностью имитирует продукт животного происхождения. Такая котлета наверняка понравится людям, придерживающихся здорового образа жизни.

— В Кирове вы с 2019 года. Можете назвать продукты от вятских производителей, которые вам нравятся больше всего?

— Есть три продуктовых бренда на вятской земле, которые меня удивили и о которых я всегда рассказываю в других регионах. Первый — это «молочка». Не только от Кировского молочного комбината, но и фермерская — «Демьяново», «Лактис», «Красное знамя» (из козьего молока). Это продукты здорового питания, которые обязательно должны идти в торговые сети по всей России.

Второе — мясная продукция из говядины, в том числе агрохолдинга «Дороничи». В масштабах Российской Федерации мясная продукция сейчас представлена либо мясом птицы, либо свининой.

Третье — это, конечно, квас и другие продукты от «Вятича». Продукция высокого качества. Вкусная, питательная. Знаю, что сейчас в квас добавляют сиропы и ягоды, которые ранее закупались за границей. И здесь — опять-таки непаханое поле для наших селекционеров-садоводов.

— Недавно в университете открыли домовый храм. Чья это была инициатива, насколько сложной она оказалась в реализации, как храм работает сейчас?

— Когда я только приехала в Кировскую область, была приятно удивлена, как активно возрождаются храмы на кировской земле. Увидела желание людей участвовать в этом процессе.

Тогда и загорелась идеей создания домового храма. 80 процентов наших студентов — это православные. Но многие студенты, даже являясь крещёными, стесняются посещать церковь.

В рамках встречи с Владыкой, Митрополитом Вятским и Слободским Марком договорились о проведении бесед церковных служащих и его самого со студентами.

На этих встречах сразу же стал заметен интерес молодого поколения. Некоторые подходили к Владыке и святым отцам — задавали вопросы, просили благословения. И я поинтересовалась у Владыки, как бы он отнёсся к идее создания домового храма при университете? Митрополит Вятский и Слободской Марк полностью поддержал эту идею.

Мы посмотрели опыт других вузов. Везде он был положительным.

Над созданием храма работали год. Владыко лично участвовал в разработке проекта, в выборе цвета для храма, в разработке проекта иконостаса и выборе святых, которые должны быть представлены. Это была кропотливая и долгая работа.

И наконец весной мы этот храм открыли. Провели первое богослужение. Это не превратилось в пафосный проект: службу провели и дальше храм стоит закрытый. Нет. Каждую среду там проводятся службы. Они тематические — касаются важных событий в стране, злободневных тем. Это важно — в рамках бесед со святыми отцами мы разбираем ситуации, которые волнуют на сегодня каждого.

Считаю, что это — хорошее начало в рамках духовно-нравственного просвещения молодёжи. Кроме того, мы открыты для представителей других религий, которые тоже проводят беседы со студентами других вероисповеданий. Это способствует поддержанию межконфессионального единства и формированию мировоззрения молодежи.

Думаю, вы заметили, что если раньше за университетами были закреплены две миссии: образовательная и научно-исследовательская, то теперь появилась третья миссия – влияние на социальное, культурное и экономическое развитие региона. Вятский ГАТУ успешно движется в данном направлении, создавая возможности для целостного развития личности студентов и их самореализации во благо региона и нашей страны.