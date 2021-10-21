Елена Вяльбе будет ходатайствовать за «Перекоп»

Киров посетила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она провела рабочую встречу с председателем областного правительства Александром Чуриным. На мероприятии обсуждались вопросы развития лыжного спорта в Кировской области.

Как подчеркнул председатель правительства, лыжные гонки являются одним из самых популярных видов спорта в Кировской области. Регион знаменит своими чемпионами прошлого, среди которых Юрий Скобов, Евгений Беляев, Нина Рочева. Есть и известные спортсмены-современники, например, Алексей Червоткин.

В последние годы лыжные гонки активно развивается.

— Прежде всего это связано с обновлением спортивной инфраструктуры, — сказал Александр Чурин.

6 лет назад при поддержке Минспорта РФ был обновлен лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» в Кирово-Чепецком районе. Комплекс оснастили современной техникой и сформировали сильный штат судей.

За небольшой промежуток времени «Перекоп» превратился в один из центров спортивной жизни региона. В 209 году спорткомплекс получил право принять III этап Кубка России по лыжным гонкам. В 2021 году здесь также прошли соревнования на Кубок страны. В них приняли участие около 300 спортсменов из разных регионов.

Елена Вяльбе по достоинству оценила спортивный объект, назвав его замечательным со спортивной точки зрения. Однако спортсменка добавила, что «Перекопу» есть куда расти.

— Нужно решить несколько технических моментов, чтобы он стал по-настоящему привлекательным для профессиональных спортсменов, — сказала она.

Речь идет, в частности, об искусственном оснежении трассы. Это позволит расширить тренировочный и соревновательный сезоны. В некоторых регионах страны системы оснежения уже установлены. С их помощью трассы покрывают снегом к началу ноября и держат до июня.

Александр Чурин ответил, что подобный проект уже рассматривается. Елена Вяльбе добавила, что будет ходатайствовать за дальнейшее благоустройство «Перекопа» на федеральном уровне.

Знаменитая спортсменка и глава лыжной федерации проведет в Кирове 3 дня и примет участие во всероссийском семинаре спортивных судей по лыжным гонкам.