Электронный документооборот для обязательной маркировки товаров

Обязательная маркировка товаров уже начала вводиться в нашей стране. Этот процесс продлится еще до 2024 года. Однако компании, реализующие подлежащую маркировке продукцию, должны начать подготовительные работы уже сейчас. Они позволят заранее внедрить новую систему в электронный документооборот фирмы и наладить все ее процессы.

Особенности

Чтобы производители, продавцы и предприниматели могли взаимодействовать с товарами, имеющими маркировку, они должны в обязательном порядке подключиться к системе единого электронного документооборота. Она позволит моментально обмениваться документами с другими предприятиями и государственными службами. Для этого каждый представитель бизнес-отрасли должен заключить договор с оператором ЭДО, зарегистрированным в системе маркировки «Честный ЗНАК».

Обязательная маркировка предусматривает нанесение специального двухмерного кода на каждую упаковку товара. Он позволит властям страны взять под контроль всю продукцию, которая реализуется на рынке РФ. При этом будет неважно, где она была произведена. При импорте товаров на их упаковках также будет проставляться соответствующий знак. При этом код будет полностью уникальным для каждого товара. Маркировка необходима для защиты потребителей от контрафактной продукции.

При продаже любого товара, имеющего двухмерный защитный код, информация о нем поступит в единую систему. Она отправится в нее посредством универсального передаточного документа, который будет создан при оплате. УПД же будет автоматически сгенерирован посредством системы электронного документооборота при сканировании кода DataMatrix.

Что потребуется для подключения к системе

Чтобы подключиться к единой системе ЭДО, производителю или импортеру потребуется регистрация в системе «Честный знак». При этом он должен иметь электронную подпись, которая относится к категории усиленной и квалифицированной. После этого следует выбрать нужную группу товаров, реализацией или производством которых занимается предприниматель.

Помимо этого, производство любых товаров потребуется оснастить специализированным оборудованием, которое потребуется для нанесения маркировки. Наладить нужно и собственный документооборот компании. Он должен обладать всеми необходимыми степенями защиты. При его помощи можно быстро отправлять и получать универсальные передаточные документы при товарообороте.