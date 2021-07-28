Эмоции, знакомства и опыт: кировских вожатых приглашают показать мастерство на всероссийском конкурсе

Специалисты, работающие с детьми в Кировской области, могут подать заявку на Всероссийский конкурс «Лига вожатых».

«Лига вожатых» — один из проектов Российского движения школьников, он призван создать открытое сообщество для подготовки вожатых в нашей стране.

Что дает конкурс?

Конкурс «Лига вожатых» позволит победителям войти в федеральный кадровый резерв профессионалов сферы воспитания, пройти стажировку в федеральных центрах в качестве организатора, получить образование на базе всероссийских детских центров и стать наставником для будущих вожатых. Кроме того, участие в «Лиге вожатых» позволит специалистам обменяться опытом и лучшими практиками работы с детьми, развить профессиональные, надпрофессиональные и цифровые навыки.

В конкурсе 6 номинаций, среди которых – вожатые-стажеры, вожатые-наставники, старшие вожатые и другие.

Этапы

Сейчас продолжается 1 этап конкурса – регистрация и подача заявок. Этот этап продлится до 15 сентября.

Далее последуют заочные испытания в вожатском марафоне: участникам предстоит пройти викторину, разгадать видеокейс, записать образовательное видео. 300 победителей пройдут очные конкурсные испытания.

Подать заявку можно по этой ссылке.

Команда кураторов

В каждом регионе России работает команда региональных кураторов. В Кировской области куратором проекта является специалист Центра отдыха и оздоровления «Вятские каникулы» Анастасия Филимонова.

— «Лига Вожатых» — ещё молодой проект. А я, как человек, увлеченный вожатством и в целом организацией отдыха детей, заинтересована в том, чтобы как можно больше людей узнали о нем. «Лига Вожатых» — это и профессиональный конкурс, где можно проявить себя, и отличная образовательная площадка, – поделилась Анастасия Филимонова, куратор проекта в Кировской области.

По словам Анастасии, от Кировской области уже подано 11 заявок для участия в конкурсе «Лига вожатых» в 2021 году.

Напомним, что в прошлом году шесть представителей региона прошли отбор и попали в финал конкурса, в том числе, два сотрудника Центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы».

— В конкурсе «Лига Вожатых» я участвую уже в третий раз. В 2019 году мне даже посчастливилось дойти до финала и съездить в Москву. За время участия я получила кучу эмоций, новые знакомства с другими педагогами, обмен полезным опытом. Я люблю работать с детьми, заряжаться их искренностью, видеть счастливые улыбки и горящие глаза, становится для них примером и наставником. Не могу сидеть на месте, обожаю организовывать мероприятия, игры. А «Лига вожатых» – это как раз площадка для таких ребят, как я, — поделилась старшая вожатая детского лагеря «Орлёнок» Кировской области Мария Ивкова.

РДШ – возможности и проекты для школьников

Российское движение школьников– огромное сообщество, объединяющее ребят, их родителей и педагогов. РДШ занимается развитием детей на основе их интересов и потребностей, организацией досуга и занятости школьников.

Региональное отделение организации есть и в Кировской области. Как рассказал специалист по работе с молодежью ФГБУ «Росдетцентр» и региональный координатор РДШ Юрий Нестеров, в Кировской области около 4500 участников движения, на сайте зарегистрировано 2633 участника РДШ. Ежемесячно в проектах и мероприятиях РДШ различного уровня принимают участие около 10-15 тыс. школьников области.

По словам регионального координатора, в 2021 году РДШ предлагает школьникам участвовать в проектах по 4 направлениям: личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное, военно-патриотическое.

В текущем году особенно популярной среди школьников была Киберспортивная лига РДШ, отметил Юрий Павлович. С помощью проекта «Шеф в школе» у ребят появилась возможность влиять на меню в столовых, оценивать вкус блюд, ассортимент, состояние помещений, выявлять проблемы и рассказывать о лучших практиках. К проекту подключился известный шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев.

Также по запросам ребят было выделено отдельное поднаправление «Наука». В апреле его активисты участвовали в фестивале «Открытый космос» в Москве.

— В РДШ даже есть свой Всероссийский конкурс молодых модельеров. Кстати, в этом году одним из победителей этого проекта является наш активист Анастасия Пантелеева, – рассказал Юрий Нестеров.

Юрий Павлович также добавил, что активисты РДШ Кировской области вдохновились акцией «Семейный чат», приуроченной к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. По итогам участия в акции ребята создали видеоролик, который набрал 65 тысяч просмотров в социальной сети «ВКонтакте».

Фото предоставлено пресс-службой Центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы»