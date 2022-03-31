Энергетики Кировского филиала «Т Плюс» готовятся к паводку

Специалисты Кировского филиала «Т Плюс» готовятся к весеннему половодью 2022 года. Режим повышенной готовности, который вводится в энергокомпании на время паводка, позволит обеспечить надежное тепло- и электроснабжение жителей региона.

Так, на энергообъектах Кировского филиала в срок до 4 апреля 2022 года должны быть выполнены следующие мероприятия:

проверка технического состояния ограждающих дамб золоотвалов, береговых насосных станций (БНС) ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4,

проверка состояния ливневой канализации, дренажных устройств канализационных колодцев и водостоков на территории энергообъектов,

ревизия дренажных и откачивающих насосов БНС, топливоподачи, мазутного хозяйства.

На объектах Кировских тепловых сетей на период паводка будут организованы отвод воды с затопляемых теплотрасс, организация пропуска талых вод по территории энергообъектов, проверка и очистка дренажных устройств каналов теплотрасс, подготовка к работе откачивающих устройств и дренажных насосов, бетонирование поврежденных лотков и горловин люков и др.

Для предотвращения повреждения сооружений и оборудования в период прохождения паводка будет организовано дежурство заранее подготовленных бригад, оснащенных необходимыми материалами и инструментом. Создаются запасы материалов, запасных частей, водооткачивающих устройств, плавучих и спасательных средств для ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.

С наступлением паводка в ежедневном режиме будет вестись контроль за уровнем воды на береговых насосных станциях, обеспечивающих водой Кировские ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3.