Энергетики вернут тепло в холодный дом на улице Володарского в Кирове

Энергетики восстановят теплоснабжение в доме на Володарского, 72а. Об этом сообщили в горадминистрации.

Как пояснили в городском департаменте городского хозяйства, причиной снижения параметров теплоснабжения стала подача теплоносителя ненормативных параметров с наружных сетей. 12 ноября сотрудники «Т Плюс» приняли меры по регулировке гидравлических режимов.

— В ближайшее время теплоснабжение в квартирах кировчан вернется к нормативным показателям, — отметили в мэрии.

Напомним, о холоде в доме на улице Володарского, 72а сообщили в ОНФ. По словам общественников, 12 семей, живущих в аварийном доме, замерзали уже несколько недель. Днем температура воздуха в квартирах едва доходила до +15 градусов.

Жильцы дома обращались в ЕДДС и в управляющую компанию. Однако в ведомстве им «не ответили ничего внятного», а УК, отвечающая за содержание дома, была лишена лицензии еще летом.

Информация о холодном доме была направлена в прокуратуру.

Ранее мы писали, что жители дома в Кирове грелись с помощью собак.

Фото: ОНФ Кировской области