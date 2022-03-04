«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает: экономия тепла находится в компетенции потребителей

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» показали членам Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, как за счет регулировки управляющими компаниями системы отопления в доме возможно снизить потребление тепла в жилом доме, а значит, и уменьшить плату за отопление.

Как отметил руководитель тепловой инспекции Алексей Ипатов лучший вариант, когда в доме есть автоматизированная система регулирования отопления.

«Когда температура на улице повышается, срабатывает датчик температуры наружного воздуха и в дом идет меньше тепла. Тогда и в квартирах комфортная температура, и нет переплаты за отопление» — уточняет Алексей Юрьевич.

Члены Центра общественного контроля осмотрели тепловой узел в доме на ул. Калинина, 34, где проведена подготовка системы отопления дома к отопительному сезону и по решению жильцов установлена погодозависимая автоматика. За счет ответственной работы управляющей компании в квартирах – комфортная температура. Стоимость отопления за квадратный метр площади в январе 2022 года составила 56,9 рублей.

В точно такой же панельной пятиэтажке на Чапаева, 6 такой системы нет. Управляющая компания не проводит необходимые работы по настройке системы теплоснабжения дома. В результате в январе стоимость отопления за квадратный метр была на 40 процентов выше, чем на Калинина, 34. В феврале разница в теплопотреблении домов составила 22 процента. При этом, как отметили в общественники, и в квартирах, и в подъездах дома приоткрыты форточки и окна, что говорит об избыточном тепле в квартирах.

«Автоматика в доме на Калинина была установлена при проведении капитального ремонта, однако жители дома еще могли получить компенсацию затрат на автоматику по федеральной программе «энергоэффективный капремонт», а сэкономленные деньги направить на другие виды работ по капитальному ремонту», — отметил Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

Напомним, что решение по установке системы автоматического регулирования параметров теплоносителя принимается общим собранием собственников, установка и последующая эксплуатация осуществляется силами управляющей компании.