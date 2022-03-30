«ЭнергосбыТ Плюс» проводит в Кировской области «Дни клиента»

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит в офисах продаж и обслуживания компании акцию — «День клиента» для жителей Кировской области. Посетители могут решить актуальные вопросы непосредственно с руководителями энергокомпании, получить подробную консультацию по онлайн-сервисам компании, подключить личный кабинет и подписаться на электронную квитанцию.

Клиентские дни уже прошли в Кирове, Кирово-Чепецке, Яранске, Мурашах, Орлове, Фаленках и Зуевке. Во время клиентских дней более 200 человек подключили мобильное приложение «ЭнергосбыТ+». Клиенты, которые перешли в онлайн, получили от компании сладкий подарок. Клиентские дни энергосбытовая компания планирует провести во всех офисах обслуживания клиентов Кировской области.

«Такой формат дает возможность индивидуально рассказать о преимуществах дистанционных сервисов, помочь в подключении и ознакомлении с возможностями мобильного приложения, — уточняет директор по биллингу и клиентскому сервису энергокомпании Надежда Докина. – Подключение к личному кабинету занимает меньше двух минут и экономит время на передачу показаний приборов учета, оплату квитанций».

«ЭнергосбыТ Плюс» помогает упростить взаимоотношения по вопросам коммунальных платежей, постоянно расширяя дистанционные сервисы для удобства своих клиентов: личный кабинет, электронная квитанция, онлайн-оплата, возможность заключить договор и оформить рассрочку оплаты на сайте kirov.esplus.ru, чат-бот «Светлана» для решения текущих вопросов.