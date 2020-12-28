Еще 2 собаки попали в капкан в Кирове

Информация о пострадавших животных появилась в группе «Потеряшки животные Киров». По словам подписчиков группы, очередной бездомный пес попал в капкан 27 декабря. Животное остается на свободе и может погибнуть.

Капканы опасны не только для бездомных, но и для домашних животных и для людей. Будьте осторожными в районе Щорса и АЗС-600, предупреждают в группе.

В комментариях участники группы сообщили еще об одной пострадавшей собаке – на этот раз домашней.

— Наша собака тоже попала в капкан передними лапами. Хорошо, муж был рядом и снял его, — написала в комментариях жительница Кирова.

Как предположила одна из участниц группы, капканы ставятся на стаю собак, которые обитают неподалеку от Лобановского кладбища и нередко нападают на людей.

Напомним, что в декабре по Кирову больше недели бегал пес с капканом на морде. К счастью, его удалось спасти. С Рэда сняли капкан и нашли ему новых хозяев.