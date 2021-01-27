Еще одно предприятие в Озерках заплатит за испорченный воздух

В Кирове оштрафовали еще одно предприятие в микрорайоне Озерки, жители которого жаловались на загрязнение воздуха. Нарушителя выявили в ходе внеплановой проверки в конце прошлого года.

Как сообщили в минэкологии, на этот раз штраф заплатит ООО «СТЭП плюс». Предприятие систематически предоставляло неполную информацию об источниках загрязнения окружающей среды.

К ответственности за нарушение экологических требований был привлечен также директор предприятия. Общая сумма штрафа составит 37 тысяч рублей, 13 из которых заплатит персонально руководитель компании.

Также у компании отсутствовала лицензия на транспортировку ртутных и других ламп, вышедших из употребления. Протокол по данному поводу составил Росприроднадзор. Информация была направлена в суд Москвы — по месту регистрации юрлица.

Ранее при участии экологов и общественников в Озерках приостановили деятельность другого предприятия — ООО «Энерго».

Как подчеркнули в минэкологии, в настоящее время состояние воздуха в Озерках существенно улучшилось. В настоящее время состояние воздуха мониторят с помощью датчиков измерения микрочастиц.

Фото: vk.com/chistovyatka