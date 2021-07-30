Еще одного жителя Кирова будут судить за азартные игры

Возбуждено уголовное дело в отношении кировчанина, которого подозревают в проведении азартных игр.

В июне-июле текущего года в помещении на ул.Советской он незаконно организовал и проводил азартные игры, используя информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет.

Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее мы сообщали о задержании организованной группы, которая тоже занималась организацией азартных игр.

Фото kirov.sledcom.ru