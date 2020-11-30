Ещё одну кировскую школу перевели на дистанционное обучение

Заниматься из дома теперь будут учащиеся Лингвистической гимназии.

Роспотребнадзор выдал предписание о переводе на дистанционные занятия всех учеников Лингвистической гимназии. Они ушли на домашнее обучение на две недели. Вернуться за парты школьники смогут после 11 декабря.

Ближайшее время ребята проведут в кругу семьи. Перевод на дистанционку подразумевает разобщение обучающихся. Это необходимо для того, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

До 11 декабря отменены занятия для дошкольников, которые ходят в гимназию, чтобы подготовиться к 1 классу. Сообщение о переходе на онлайн обучение появилось на сайте учебного учреждения.

Ранее мы писали, что на дистанционку отправили учащихся школы №18.

Фото: schukino.mos.ru