ETF фонды — достоинства инвестирования и пассивного дохода

Exchange-traded funds в переводе на русский язык буквально означает биржевые инвестиционные фонды. Данные etf фонды представляют собой инвестиционные фонды, что включают в себя акции нескольких десятков компаний. Основное, но отнюдь не единственное достоинство такого способа инвестирования – возможность приумножать капитал и получать пассивный доход, не прилагая усилий, является еще одним весомым преимуществом вложения средств в Exchange-traded funds.

О преимуществах ETF фондов

Данные фонды являются некой корзиной с акциями коммерческих гигантов страны и зарубежья. По мере повышения биржевых индексов стоимость ценных бумаг неуклонно растет. Фонд отслеживает индексы определенной биржи, содержит немалый объем ценных бумаг крупных предприятий страны и зарубежья. Если одна из акций теряет ценность, индекс в общем заметно не снизится. По этой причине данный вид инвестирования отличается повышенной надежностью.

Минимальные риски при вложении средств заметно привлекают внимание тех, кто стремится получать пассивный доход от дивидендов или при перепродаже. Преимуществами ETF фондов являются следующие качества:

минимальные финансовые затраты на приобретение акций;

формирование инвестиционного портфеля;

наименее ценные акции стоят центы, тогда как наиболее дорогие обойдутся в сотни долларов.

Начинающему инвестору нужно обращать внимание на минимальный порог входа, то есть учитывать перед вложением средств сумму, которая потребуется на покупку одной акции. В России рынок таких фондов только начинает развиваться. Пока только один провайдер в РФ позволяет инвестировать средства посредством ETF фондов. FinEx – компания, открывающая доступ к ценным бумагам ведущих экономик мира. Инвесторам предлагаются акции США, Китая, Германии и других стран мира.

При выборе пути инвестирования нужно внимательно изучать условия, перспективность базового биржевого индекса, размеры фонда. Подобно покупке других ценных бумаг, вкладывать средства в рассматриваемые фонды можно с помощью брокера. Однако для этого есть одно условие: инвестировать можно только в те фонды, которые функционируют на территории России. Выгода для инвестора в конкретном случае заключается еще и в том, что оплачивать издержки за содержание фонда не потребуется. Выбирать фонд для инвестирования и пассивного дохода нужно с предельным вниманием, учитывая все стороны вложения денег. В противном случае вероятность получения прибыли заметно снижается.