«Это безумие!»: европейцы высказались о действиях украинской власти

Ровно 23 года назад, 24 марта 1999-го, НАТО начала бомбардировки Сербии, которые длились 78 дней. В итоге с 24 марта по 10 июня в Сербии погибли более 1 700 мирных жителей, в том числе почти 400 детей. Еще свыше 10 000 были ранены.

В результате бомбардировок уничтожено или повреждено 217 фабрик, заводов, объектов сферы услуг, 48 больниц, 70 школ, 18 детских садов, более 60 церквей и монастырей.

Тогда Россия выступила категорически против обстрела мирного населения и уничтожения социальных объектов, промышленной инфраструктуры. Страны НАТО, наоборот, поддержали это преступление против гражданского населения Сербии и Югославии.

– Уничтожение Сербии – это очень показательный пример, который демонстрирует истинное лицо Америки, страны, которая готова сравнять с землей любое государство ради своих интересов и выгоды, не обращая внимания ни на жертвы среди мирного населения, но на какие-то вопросы морали и этики, – говорит Владимир Мышкин, руководитель КОО Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». – Единственная страна, которая сегодня может противостоять и противостоит Америке – это Россия. Поэтому неудивительно, что сейчас Байден и с его подачи карманное НАТО так реагируют на спецоперацию России. Им выгодно нас представлять агрессором, который бомбит мирное население. Хотя это, конечно, откровенная и нахальная ложь.

Сегодня, спустя 23 года после начала бомбардировки Сербии, день в день, в Брюсселе проходит саммит НАТО, где ни словом не вспоминаются трагические события 1999-го, зато обсуждаются «безопасность» Европы и возможности поддержки нацистского режима на Украине.

Хотя буквально накануне тысячи французов возмутились выступлением Зеленского перед парламентом Франции – в своей речи президент Украины призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом «спонсировать» военную операцию.

Социальные сети Франции сразу взорвались тысячами комментариев:

«Я не могу больше выносить Зеленского. Вместо переговоров он продолжает участвовать в конфликте, в котором он знает, что не победит. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв. А СМИ выставляют его героем. Это безумие!»;

«Надеюсь, что этот Зеленский поплатится за свои слова»;

«Это киевское правительство развязало войну в Донбассе восемь лет назад. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, не стоит забывать»,

«Зеленский не Шарль де Голль, он коррупционер до мозга костей»;

«Зеленский оказался безответственным безумцем и может привести нас к смертельному противостоянию».

Жители Европы начинают понимать истинное положение вещей, начинают понимать, кто в действительности агрессор, какую политику проводит украинская власть. Это политика нацизма.

На днях на всеукраинском телеканале «Украина 24» вышла в эфир программа с участием главы украинского добровольческого проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко, который на огромную аудиторию с ухмылкой продекларировал фашистскую идеологию, заявив, что украинские врачи будут кастрировать раненых русских солдат, и русские на территории Украины будут захлебываться кровью.

Руководители западных государств и СМИ по обыкновению «не заметили» этого выпада. И сегодня США вновь продолжает поставлять оружие украинским националистам.

Вот и всё, что нужно знать о «гуманистических ценностях» и «миротворчестве» Запада.