Игорь Васильев: «Это дорогого стоит, я считаю»

Об итогах 2021 года и планах на ближайшее время губернатор Кировской области рассказал в своем первом интервью в этом году «Кировской правде»

Наиболее яркие цитаты из интервью Игоря Васильева:

Около 336 тыс. пассажиров воспользовались услугами нашего аэропорта «Победилово». Это рекорд за последние 30 лет.

Госдолг неуклонно сокращается. Кировская область, по итогам минувшего года, в рейтинге Министерства финансов РФ отмечена в первой пятёрке регионов, наиболее эффективно управляющих бюджетами.

Ну, что такое 7,8 млрд рублей Дорожного фонда? Много, мало? Но за последние пять лет отремонтировано 1200 км дорог — такого в истории области не было никогда.

За пять лет построено 24 детских садика. До 2024 г. появятся 13 школ общим объёмом на 11 тысяч мест. А это не только здания, сооружения, спортивные объекты. Каждый коллектив – это 70-75 новых рабочих мест

Полное интервью читайте в выпуске газеты от 14 января и смотрите в интернет-ресурсах издания.