«Это гребаная ловушка»: иностранные наёмники – об участии в военных действиях на стороне ВСУ

Фабрика фейков продолжает серийный выпуск дезинформации. Сегодня в сетях муссируется очередная партия слухов, откровенных вымыслов.

Напомним, что в России созданы две платформы, где размещается официальная и объективная информация обо всем происходящем – войнасфейками.рф и объясняем.рф.

Сухпайки, да не те

Так, в социальных сетях распространяется информация, что российские военные в Белоруссии якобы продают свои сухпайки и солярку. На крупной белорусской площадке объявлений Kufar появляются соответствующие объявления.

На самом деле объявления о продаже сухих пайков и индивидуальных рационов питания – обычная практика. Речь идет всего-навсего о типовых коммерческих наборах для туристов, охотников и рыбаков.

И в описаниях к объявлениям даже указывается отличие от стандартных армейских сухпайков – компактный размер и вакуумная упаковка. Кроме того, в Белоруссии наборы комплектуются не российскими, а местными продуктами.

На скрине в объявлении, которое приводится как доказательство к продаже пайка военных, стоит дата 30 января, а сухпай рекомендуется как подарок ко Дню защитника Отечества.

Сбежал в жителе Красного Креста

В телеграм-каналах распространяют сообщения, что якобы в украинский «Иностранный легион» продолжают прибывать все новые добровольцы, о своем желании воевать за Незалежную будто бы заявили выходцы из 52 стран, у многих из них уже есть серьезный боевой опыт, число группировки достигло 20 тысяч человек.

В действительности же иностранных наемников Украина фактически бросила на произвол судьбы, не обеспечив снаряжением и боеприпасами. Они резко передумали воевать после удара ВС РФ по полигону Яворов.

По словам одного из выживших добровольцев, их собирались отправить в Киев без снаряжения и с десятью патронами на человека. Когда он попытался уехать обратно в Польшу, пришлось скрываться в машине скорой помощи, надев жилет Красного Креста — иначе его бы не выпустили. Позднее в видеообращении на своей странице он заявил: «Люди не должны больше сюда приезжать. Это грёбаная ловушка».

Брилев уехал. В командировку

На днях в украинских телеграм-каналах появилась информация о том, что заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам Сергей Брилев уходит с канала и уезжает из страны.

Сам журналист, широко известный не только в России, но и за рубежом и находящийся сейчас в служебной командировке, ответил на это: «Я в Бразилии, куда сегодня ночью перелетел из Эмиратов и Армении. Только что был в эфире «России-24», сейчас надо дальше готовить съемки».

Сейчас вбрасывается немало фейков о том, что журналисты государственных СМИ уезжают из России. Не верьте всему, что видите в интернете. Проверяйте информацию! войнасфейками.рф, объясняем.рф.