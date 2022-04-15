Эвакуированные жители Украины и ЛДНР привезли с собой 12 собак и 7 кошек

Эвакуированные жители Украины, ЛНР и ДНР привезли с собой в Киров 19 животных. Среди них 12 собак и 7 кошек. Об этом сообщили в управлении ветеринарии.

423 переселенца прибыли в Киров 13 апреля. Их поселили в пункте временного размещения на базе социального учреждения. Питомцы, которых жители привезли с собой, будут жить вместе с ними. Среди собак есть как дворняжки, так и породистые, например, йоркширский терьер.

Животных осмотрели специалисты управления ветеринарии Кировской области. По результатам клинического осмотра все кошки и собаки были признаны здоровыми. 10 животных вакцинировали против бешенства. Еще у трех были документы, подтверждающие прохождение вакцинации.