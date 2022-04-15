Эвакуированные жители Украины, ЛНР и ДНР рассказали, как устроились в Кирове

15 апреля губернатор Игорь Васильев встретился с эвакуированными жителями Украины, ДНР и ЛНР, поселившимися в пункте временного размещения на улице Ленина, 200. Переселенцы рассказали, что устроились очень хорошо и остались довольны тем, как их встретили.

— Устроились хорошо, все понравилось. Когда с поезда шли, нам даже сумки не давали нести, — говорит мужчина с малышом. Его родители – из Кировской области, поэтому он в каком-то смысле вернулся на родину.

«Очень хорошо, до слез хорошо», «Мы не ожидали, что нас так встретят. Спасибо вам большое!» — говорят другие переселенцы.

В своем телеграм-канале губернатор рассказал, что для эвакуированных жителей созданы все необходимые бытовые условия: предусмотрена прачечная, трехразовое питание, работают группы присмотра и ухода за детьми.

По всем отраслям жизнеобеспечения организованы пункты приема. В пункте временного размещения можно пройти электрокардиографию, глюкометрию, сделать экспресс-тест на коронавирус. Дежурят 29 сотрудников: психологи, социальные работники, санитары, фельдшеры.

Для решения социальных вопросов открыты кабинеты управления защиты населения, центра социального обслуживания, службы занятости, пенсионного фонда, МФЦ, миграционной службы, страховых компаний и другие. Идет запись детей в школы и детские сады.

Учеников 9-х и 11-х классов зачислят в школы. Ребята смогут пройти итоговую аттестацию и получить документ об образовании. Для остальных школьников будут сформированы в зависимости от уровня подготовки. С 25 апреля ребята начнут учиться по специально разработанным учебным планам. Студенты смогут продолжить обучение в колледжах и техникумах.

Найдется для переселенцев и работа на вятской земле. У прибывших взрослых уже собрали анкеты. После оформления статуса в Управлении по вопросам миграции им помогут трудоустроиться.

Одним из тех, кто уже готов работать, стал Сергей Мальцев. Он приехал в Кирове с мамой, супругой и двумя детьми. Младшая дочь Сергея родилась 25 февраля в Мариупольском роддоме. На следующий день после родов жене Сергея пришлось покинуть больницу и поселиться в бомбоубежище.

14 апреля девочку впервые осмотрел педиатр. Супруга Сергея сейчас в больнице, а дети находятся под присмотром отца и бабушки. Сам мужчина раньше был водителем автобуса и готов снова сесть за руль.