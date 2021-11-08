Евгений Чарушин: где в современном Кирове «спрятан» его автопортрет

О том, каким был Евгений Чарушин в 1920-е годы, можно узнать, взглянув на фасад Вятской гуманитарной гимназии в городе Кирове. Над входом в здание и сегодня размещается барельеф с молодыми строителями светлого будущего. В образе крестьянина на нём запечатлён Юрий Васнецов (также известный художник, автор иллюстраций к детским книгам), в образе рабочего — никто иной, как Чарушин.

Авторами барельефа выступили — в 1926 году — сами художники. Для них этот заказ стал летней подработкой. При этом оба мастера тогда не имели отношения ни к рабочему классу, ни к крестьянству: Юрий происходил из семьи священника, а Евгений был наследником главного архитектора губернии.

Сын Ивана Чарушина

Отец будущего художника, иллюстратора историй про зверей — Иван Чарушин, по проектам которого было построено более трёх сотен зданий в родной Вятке, Сарапуле и Ижевске.

Иван Аполлонович стал первым учителем рисования для мальчика. Евгений позже вспоминал, что в детстве с карандашом практически не расставался. «Помню, как я слушал сказки, которые мне читали, и сразу же рисовал их во время рассказа», — вспоминал Чарушин.

Цыплята из детства

Одно из самых ярких воспоминаний детства будущего художника — мама складывает в лукошко только что вылупившихся из яиц цыплят и ставит их на тёплую русскую печь, чтобы «обсыхали». «Цыплята копошатся, попискивают, а я лежу на печи и наблюдаю», — вспоминал Евгений Иванович.

Дома у Чарушиных жили чижи и щеглы, сорока, многочисленные кошки, рыбки в банках, ручная белка Афонька (она свила себе гнездо на подвешенных к стене лыжах), а ещё — ёж Борька. За ежом Чарушин всегда наблюдал с особенным интересом. Главным врагом Борьки была домашняя щётка. «Он с ней постоянно дрался, — вспоминал Евгений Чарушин. — Проведёшь по полу щёткой, Борька сразу на неё кинется и рычит, фырчит…»

Решил попробовать «питаться как птица»

С раннего детства Евгений ходил на охоту с отцом. Но в животных и птиц не выстрелил ни разу. «Просто носил ружье, — рассказывал художник. — Мне было интересно посмотреть, как живут животные и что они делают».

В шестилетнем возрасте Чарушин вдруг решил… попробовать питаться как птица. Ел то же самое, что — по его наблюдениями — входило в рацион пернатых. И это оказалось далеко не самой удачной идеей. В итоге мальчик заболел брюшным тифом и уцелел лишь благодаря тому, что родители вовремя узнали об «эксперименте» сына.

Впрочем, общение с животными и птицами приносило Чарушину и несомненную пользу. Так, в юном возрасте будущий художник научился плавать, когда вместе со стадом коров переплыл с одного берега широкой реки Вятки на другой. Евгений при этом держался за хвост одной из коров.

От отправки на фронт спасло умение рисовать

Евгений Чарушин прожил в Вятке до своего двадцатилетия, когда его призвали в Красную Армию. На дворе был 1918 год, гражданская война. Но художника — благодаря его умению рисовать — не отправили на фронт, а определили в политотдел декоратором. Здесь Евгений отслужил четыре года, практически всю гражданскую, а затем вернулся в Вятку. Правда, ненадолго — погостив дома, юноша отправился в Петербург, где поступил в Академию Художеств.

«Окна ТАСС», нарисованные в Кирове

В Великую Отечественную художник снова оказался в родном городе. Он был эвакуирован сюда из Ленинграда, рисовал плакаты для «Окон ТАСС», писал картины на партизанскую тему, а ещё — оформлял спектакли в Кировском драмтеатре и выполнил роспись в здании Дома пионеров и в столовой завода № 266 («Лепсе»).

Также в родном городе художник принимал участие в творческих встречах. Например, в библиотеке имени А. И. Герцена с беседами и рассказами на военные темы он встречался с читателями около 100 раз. Встречи, кстати, анонсировались на страницах «Кировской правды». Так, в мае 1942-го газета сообщала о запланированной встрече, на которой Евгений Иванович должен был прочесть отрывки из своих неопубликованных произведений и ответить на записки из зала. Все собранные в ходе таких встреч средства передавались либо в фонд помощи эвакуированным детям, либо на поддержку фронта (например, на строительство танковой колонны «Работник печати»).

Продолжал Евгений Чарушин на Вятке и работу над детскими книгами. Именно у нас в 1944-м были изданы известные «Маленькие рассказы» Чарушина с иллюстрациями автора.

Более 120 книг проиллюстрировано Евгением Чарушиным.

Изобретатель лыж-поплавков и планёра