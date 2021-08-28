Евгений Ланцов: «Хорошее дело надо продолжать»

Художественный руководитель Кировского драматического театра — о международных фестивалях, актуальности «Грозы», бенефисах, вакцинации и работе с симфоническим оркестром.

— Последний год – время пандемии, карантина, ограничений. И тем не менее, одно из значимых событий для театра – участие нынешним летом в Международном фестивале современной драматургии «Коляда — Plays» со спектаклем «Пикассо» (16+). Давайте с Екатеринбурга и начнём разговор, Евгений Юрьевич…

— Конечно, мы тоже ожидали, что из-за пандемии фестиваль может сорваться. В минувшем сезоне театр не поехал на фестиваль в Буинск и на гастроли в Улан-Удэ, Иркутск из-за наложенных на тот момент ограничений. Но, видимо, Коляда – волшебник. У него фестиваль не сорвался и прошел на высочайшем уровне.

— А что это за фестиваль современной драматургии «Коляда — Plays?

— Начнём с того, что Николай Коляда – это, можно сказать, выдающийся театральный деятель, один из живых «брендов» Екатеринбурга. Уже двадцать лет существует театр его имени, в четырнадцатый раз прошёл фестиваль. Он воспитывает молодых драматургов. Они пишут современные пьесы, и получается современная драматургия. А учеников у него много – спектакли по этим пьесам идут по всей стране и по всему миру. (В числе учеников Николая Владимировича – наш завлит Нина Тодыбаева.) Поэтому на фестивале бывает довольно обширное представительство. Такой подвижный, живой фестиваль. Поэтому и съездили мы с удовольствием.

— Участвовали впервые?

— Нет. В 2014 году принимали участие со спектаклем «Я солдат, мама» (16+) по пьесе Юли Ионушайте…

— Почему ныне показали именно «Пикассо»?

— «Пикассо» – пьеса Олега Богаева, одного из первых выпускников Коляды. А спектакль по этой пьесе поставил наш молодой режиссер Захар Пантелеев. Надо сказать, что это первая постановка в стране. И пока единственная. И хотя у нас в репертуаре пьеса этого автора не единственная, есть ещё «Марьино поле» (16+), но для меня было важно свозить на фестиваль именно эту пьесу, потому что она неоднозначная. По-разному воспринимается. Спектакль получился острый и талантливый, есть у этого спектакля свои фанаты, есть и те, кто не принимает его совсем.

— Как встретили этот спектакль на фестивале?

— Театральная публика приняла прекрасно, а вот на обсуждении специалистами не обошлось и без критики, но и хорошо похвалили. Было мнение, что артисты у нас очень сильные. «Интересно было бы посмотреть, как кировская труппа играет классику – пьесы Шекспира, Островского…», так сказал один из обсуждавших постановку театроведов.

— А непосредственно театральный сезон вы заканчивали «Фальшивой нотой» (16+)?

— Нет. Заканчивали «Осенней кадрилью» (16+). А «Фальшивая нота» – пожалуй, одно из достижений прошлого сезона. В нашем театре это было в первый раз – чтобы оркестр сидел на сцене весь спектакль… А предыстория такова – я читал в филармонии пушкинскую «Метель» вместе с Вятским симфоническим оркестром, читал «Чиполлино». Артисты наши тоже в этом жанре частенько сотрудничают с филармонией. Константина Маслюка я очень ценю – он действительно потрясающий дирижёр, широко мыслящий музыкант и мы давно обсуждали с ним разные варианты сотрудничества. «Фальшивая нота» — драматическая пьеса с оригинальным, современным, захватывающим от начала до конца детективным сюжетом. В ней всего два персонажа, и один из них великий дирижёр. Поэтому история эта позволяет посадить оркестр на сцене. И мы это сделали: весь спектакль на сцене два драматических артиста, дирижёр плюс шестнадцать человек высокопрофессионального Вятского камерного оркестра. Музыка на сцене – третий персонаж. Полтора часа никто не покидает сцену и звучит сложнейшая, ярчайшая музыка Шостаковича, Моцарта, Баха… Мне кажется, проект получился удачный. Я это смело могу говорить, потому что четыре спектакля весной прошли с успехом и добрыми откликами. И что для меня очень важно – его с удовольствием смотрит молодежь.

— Подводя итоги минувшего сезона, что еще можно отнести в актив?

— В феврале у нас вышла «Гроза» (16+) А.Н. Островского. Ее много ставят: даже в Кировском театре это уже 7 постановка за всю его полуторавековую историю… Театральные люди иногда немножко подкалывают: мол, понятно, школьная программа – залы обеспечены. Нет, у меня такой цели не было. Это высочайшая драматургия, история, созвучная сегодняшнему времени. «Гроза» написана в период, когда в стране происходили мощные социальные потрясения и перемены, накануне отмены крепостного права. Это переломный момент в истории России, ибо такое событие – прямая линия к 1917 году, к революции, а, следовательно, к нашему времени.

— Что ещё в активе?

— Хороший спектакль выпустил Захар Пантелеев – «Тайна замка Рейвенскрофт» (16+). Детектив – очень редкий гость на театральной сцене. Причём, иронический детектив с элементами юмора. Публика его приняла.

— Помнится, к 8 Марта был подготовлен спектакль-концерт «Формула любви» (16+). Это что-то новое в практике театра?

— Есть два особенных, всенародно любимых праздника: Новый год и 8 Марта. С некоторых пор мы готовим к ним, так называемые тематические концерты-спектакли, в которых поют драматические артисты. Уже три Новых года подряд у нас идут концерты – сначала «Карнавальная ночь», потом «СНежность». А в «Формуле любви» участвуют исключительно артисты-мужчины, которые таким образом поздравляют прекрасных женщин города Кирова и Кировской области. Все проходит очень весело, сердечно, с любовью.

— Не могу не спросить про пандемию. Как стоит вопрос с вакцинированием?

— Вакцинируются. Вот и я в мае сделал прививку прямо на Театральной площади. Хотелось и раньше привиться, но не было желания сидеть в очередях. А на площади очередей нет, пошёл и сделал.

— Знаю, что впереди у театра участие в Международном фестивале «Старейшие театры России в Калуге». Что это за театральный форум?

— Все сказано в названии – фестиваль старейших провинциальных театров России. Участвуют и столичные, но это редкость. Ныне будет Малый театр. Калужане стремятся сделать по-настоящему имперский фестиваль. Репертуар классический, большие пьесы. Мы везём «Грозу». Фестиваль продлится с 10 по 19 сентября, всего в нём показывают спектакли порядка 15 театров. Для нас участие в таком театральном мероприятии – большое событие во всех смыслах. А в конце октября мы едем на обменные «Большие гастроли» с Саранским музыкальным театром – он везёт в Киров балеты, и со Смоленским драматическим театром.

— Предстоящий сезон для театра — 145. Почти круглая дата. Чем порадуете кировского зрителя?

— В планах – пьеса «Наш городок» американского классика Т.Уайлдера. Комедия «Детектор лжи» (16+) В.Сигарева – в работе. Есть прекрасная пьеса М.Себастиана «Безымянная звезда» – тоже в планах. «Метель» А.С. Пушкина уже третий сезон в планах, но надеемся всё же поставить. Однозначно, мы продолжаем сотрудничество с замечательным Вятским симфоническим оркестром – материал для совместной работы в стадии обсуждения. Хорошее дело надо продолжать!