Евгений Ревенко: опыт кировских «школ полного дня» можно тиражировать на все регионы

Знакомство с вятским опытом создания «школ полного дня» стало поводом для визита в Кировскую область депутата Госдумы РФ Евгения Ревенко. Вместе с губернатором Игорем Васильевым сегодня он оценил наработки кировской школы №25, расположенной в Чистых Прудах.

Это современное учебное заведение с просторными классами, хорошо оборудованным медицинским кабинетом, площадками по принципу мини-технопарка «Кванториум» и собственным бассейном. После уроков школьники занимаются в развивающем блоке. Дети могут смотреть фильмы, посещать кружки и секции.

Отметим, что на этой неделе тема «школ полного дня» обсуждалась на заседании Госсовета, которое провёл Президент РФ Владимир Путин. С предложением внедрения модели таких учебных заведений выступил губернатор Кировской области Игорь Васильев. В поддержку «школ полного дня» высказался глава государства.