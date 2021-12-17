Евгения Перехрист: «Хороший учитель сегодня – это и швец, и жнец…»

Учитель русского языка и литературы в Гимназии им. А. Грина, — считает, что любовь к чтению может развиваться лишь посредством собственного примера.

Именно поэтому на уроках Евгения Сергеевна делится с ребятами книжными новинками, которые прочитала сама. Для этого, конечно, она узнает круг интересов учеников.

— Один из моих любимых приемов для привлечения к процессу чтения — это «Литературная интрига», когда в предтекстовой работе ученикам предлагается неожиданный вопрос о произведении, что мотивирует их к прочтению, — поделилась молодой педагог.

В 2019 году Евгения Перехрист стала классным руководителем 7В класса, ученики которого поддерживают ее во всех начинаниях. Администрация Гимназии и родительский коллектив помогают в решении трудных вопросов.

А еще в классе Евгении есть хорошая традиция: проводить чайные церемонии, с последующим обсуждением текста или его фрагмента.

— Эта очень хорошая традиция и нечто подобное я предлагаю взять за основу для зимних семейных вечеров, — говорит учительница.

Человек на своем месте

Недавно Евгения приняла участие в Первом Всероссийском форуме классных руководителей. Как призналась учительница, она оттуда вынесла много полезных инсайтов. В том числе она заинтересовалась темой инклюзивного образования.

— По приезду я прошла курсы по инклюзивному образованию, — поделилась Евгения Сергеевна. – Эта тема сегодня очень актуальная и важная. Я считаю, что право на образование должны иметь все и никакие особенности в здоровье не должны быть преградой на пути к получению знаний.

Талантливый человек, талантлив во всем. Евгения, например, очень любит петь и поет не только на русском языке.

— В период обучения в магистратуре мне посчастливилось пройти стажировку в посольской школе Болгарии г. София, — рассказывает Евгения Перехрист. -Уроки я проводила на двух языках: русском и английском. Чтобы было легче поставить произношение трудных слов, я начала петь. Так, увлечение пением и зародилось. По сей день продолжаю выкладывать короткие творческие видео в инстаграмм.

Есть на кого равняться

А еще по ее песням сегодня учится дети произношению. Ее мама — Татьяна Ершова, учитель иностранных языков и классный руководитель 7 класса Пасеговской школы. И она включает запись песен в исполнении Евгении на своих занятиях.

— В работе меня всегда вдохновляет пример постоянного самосовершенствования в лице моей замечательной мамы, — говорит Евгения. — Мы всегда можем с ней обсудить все, интересующие меня вопросы, а еще у нее очень большой опыт и много различных методик, я бы сказала, своеобразная копилка педагогических «хитростей».

Разумеется, на новые свершения вдохновляют и дети. Одним из увлечений Евгении является спорт.

-Ученики всегда «следят» за жизнью учителя. И они, конечно же, в курсе моего увлечения спортом. Многие из них восприняли это как призыв к здоровому образу жизни и последовали за мной. Работа в зале – это постоянное совершенствование, проверка своих физических возможностей, стремление к новым высотам и результатам. И, когда знаешь, что на тебя смотрят, ты являешься примером, то это лучший мотиватор для любой работы.

Фото: dariakirov