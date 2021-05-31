Эйчары рассказали, как россияне обманывают в резюме

Специалисты портала SuperJob проанализировали резюме россиян и выяснили, в каких разделах соискатели чаще всего пишут неправду о себе. О результатах анализа рассказал портал «Экономика сегодня».

По данным экспертов, чаще всего эйчары и работодатели сомневаются в правдивости данных о профессиональных навыках (52 процентах случаев), опыте работы (37 процентов) и должностных обязанностях (35 процентов).

Еще 24 процента работодателей считают, что соискатели приукрашивают уровень владения программами. Еще 16 процентов отметили, что ищущие работу знают иностранный язык хуже, чем пишут в резюме.

7 процентов рекрутеров заметили, что соискатели привирают о полученном дополнительном образовании и наградах.

Ранее мы писали, что за 3 месяца 2021 года новую работу нашли почти 15 тысяч кировчан.