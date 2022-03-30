Фабрика фейков не скупится на подделки

Рассказываем о новых фейках, произведенных украинско-западными идеологами.

Напомним, что узнать о реальной ситуации и получить ответы на свои вопросы можно на недавно созданных российских платформах войнасфейками.рф и объясняем.рф.

Фейк

Население Белгородской области начнут эвакуировать в связи со спецоперацией на Украине. Копия такого распоряжения появилась в соцсетях.

Факт

Это откровенная подделка.

Во-первых, приказ оформлен за подписью Юрия Галдуна, который еще с прошлого года не является главой администрации Белгорода, сейчас эту должность занимает Антон Иванов.

Во-вторых, документ составлен безграмотно: в шапке написано «распоряжение», ниже – «постановляю», фразы не согласованы, множество орфографических ошибок.

В-третьих, речь идет якобы об эвакуации в Белгородской области, однако распоряжение дается от администрации города, а не региона.

Фейк

Тренер по боксу был расстрелян российскими военными прямо в спортзале

Факт

Во-первых, реальные обстоятельства смерти Алексея Джунковского, о котором идет речь, неизвестны. Версия о том, что якобы его расстреляли в спортзале, рассыпается: ни одно СМИ, ни одно ведомство не предоставляет ни фото, ни видео, ни другого документального подтверждения обстоятельств гибели тренера.

Во-вторых, Алексей Джунковский был непосредственным участником боевых действий, теробороны, то есть солдатом. На его странице в социальной сети есть личное подтверждение, что он является «защитником Украины», принимает участие в боевых действиях. Соответственно говорить о нем как о мирном жителе неправильно.