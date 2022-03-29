Фабрика «Лель» готова расширять производство, несмотря на санкции

Санкции – непростой период, но вместе с тем и новые возможности. О готовности расширить производство в новых экономических условиях рассказали на кировской обувной фабрике «Лель».

«Лель» — один из крупнейших производителей обуви в стране и Кировской области в частности. Фабрика входит в топ-5 производителей в сегментах детской обуви и обуви специального назначения.

География продаж обуви марки «Лель» очень широка. Это все регионы России, страны Таможенного Союза и даже Монголия. Торговля ведется как оптом и в розницу, так и на онлайн-площадках Wildberries, Ozon, Lamoda, в магазине Shoeslel.com, через тендеры и закупки.

В настоящее время на фабрике работают 2 линии: обувь на низком ходу для детей и взрослых и обувь спецназначения ROVERBOOTS. В работе используются только качественные материалы. Каждый год компания выпускает более 50 новинок.

По словам исполнительного директора «Лель» Алексея Шапина, планы по развитию фабрики утвердили еще в конце 2021 года. Пока что их не корректировали.

— В 2022 году мы планируем произвести порядка 700 тысяч пар обуви. На данный момент, исходя из новых реалий жизни, мы ищем новых поставщиков материалов, и я уверен, что у нас все получится, — говорит Алексей.

Несмотря на непростые условия, терять в качестве и переходить на искусственные материалы компания не планирует.

В 2021 году объем производства составил 1,3 миллиарда рублей – 138 процентов к предыдущему пандемийному году. На фабрике работают 647 человек, а их средняя зарплата составляет 38,4 тысячи рублей. «Лель» готов открыть еще около 50 рабочих мест.

Ознакомившись с планами по развитию производства, глава минпромторга Владимир Сысолятин отметил, что введенные санкции – это шанс для кировских предприятий заменить производителей, которые работают «в серую», а также иностранные предприятия, которые решили покинуть российский рынок.

— Одним из плюсов фабрики «Лель» является разработка большой линейки моделей и мониторинг продаж. Еще один плюс – обувь здесь производят только натуральную, делая упор на экологичность и удобство. Натуральность продукции – отличительная черта кировских производителей во всех сферах – мебельной, продовольственной, в легкой промышленности, — отметил министр.

Ранее на кировской фабрике «Журавлик» рассказали о работе в период санкций.