Фальшивый сотрудник Следкома пытался развести кировчанку на деньги

В Кировской области мошенник попытался обмануть женщину, представившись сотрудником Следственного комитета.

Инцидент произошел на днях в областном центре. Жительнице Кирова позвонили с номера, который числился в списке официальных телефонов одного из подразделений регионального управления Следственного комитета РФ.

Звонивший назвал свою фамилию и представился сотрудником Следственного комитета. Затем он попросил женщину сообщить ему свои паспортные данные, сообщив, что она проходит потерпевшей по уголовному делу.

Затем мужчина попытался убедить кировчанку перевести 750 тысяч рублей на «безопасный счет». Однако женщина была в курсе этой мошеннической схемы и отказалась продолжать беседу.

О покушении на мошенничество кировчанка сообщила в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Кирове задержали мошенника-депутата.