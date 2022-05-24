Фальсификацию маркировочного знака древесины выявили в Кировской области

Россельхознадзор провёл досмотр 1200 шт. деревянных поддонов по заявке ООО «Алекс Конти». Их планировалось вывезти из Кировской области в г.Липецк.

Выяснилось, что продукция была маркирована знаком, который не соответствует требованиям международного стандарта по фитосанитарным мерам.

Кроме того, «Алекс Конти» отсутствует в реестре лицензий юридических лиц и ИП, имеющих право на выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию. Также предприятию не присваивался индивидуальный номер маркировочного знака.

Юрлицу объявлено предостережение. Ему рекомендовано направить в Россельхознадзор заявление с необходимым комплектом документов для получения знака.