ФАС проверит законность повышения цен на бумагу в России

Федеральная антимонопольная служба проверит продавцов офисной бумаги, поднявших цены на свой товар. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

За последнюю неделю в России резко увеличилось количество жалоб на подорожание бумаги. Ряд ритейлеров подняли цены до 1800 рублей за пачку формата А4 при февральской цене в 200-250 рублей. Ряд ведомств выдали своим сотрудникам рекомендации об экономии бумаги.

Антимонопольщики уже направили запросы самым крупным производителям бумаги. ФАС выяснит, насколько законно были повышены цены. При обнаружении «экономически необоснованных цен» будут приняты меры.

Ранее мы писали, что «Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь на 3 месяца.