ФЭО и Кировская область реализуют совместные экопроекты

В прошлом году Федеральный экологический оператор заключил с Кировской областью соглашение о сотрудничестве в сфере безопасного обращения с отходами и ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

В их числе – свалка в посёлке Костино. Она эксплуатировалась с 1974 года, а сейчас должна быть рекультивирована в рамках нацпроекта «Экология».

Объём накопленных на свалке отходов превышает 3 млн кубометров. В ходе работ здесь предполагается создать вертикальный и горизонтальный дренаж, подпорную стенку по контуру тела свалки и финишное покрытие, построить газоотвод и очистные сооружения.

Предварительная стоимость мероприятий составляет 3,7 млрд рублей.

– Для проведения работ требуется очень серьёзное финансирование. У ФЭО накоплен опыт реализации таких проектов, поэтому нам важно, чтобы он сопровождал нас на всех стадиях: проектирование, подача заявки на получение федеральных средств в рамках нацпроекта, реализация, – рассказывает министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

Второй объект – более сложный. Это кильмезское хранилище ядохимикатов. Здесь хранятся пестициды: хлорорганические, ртутьсодержащие, фосфорорганические и мышьяксодержащие соединения общей массой около 590 тонн, из них 52 тонны – I и II классов опасности.

Как рассказывают в администрации Кильмезского района, в 1989 году была произведена реконструкция хранилища: на него в несколько слоёв помещаются деревянный настил, укрывной материал, почва.

С конца 1990-х начались регулярные наблюдения за объектом, а с 2010-го контроль за состоянием ядомогильника ведёт «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования», подведомственный министерству охраны окружающей среды. Четыре раза в год он организует мониторинг состояния ядомогильника.

Лабораторные исследования проб воды и почвы показывают, что содержание вредных веществ (нитратов, мышьяка, ртути, пестицидов и др.) находится в пределах допустимых концентраций. Тем не менее областные власти приняли решение восстановить экологическую безопасность территории.

Первым делом планируется провести обследование ядомогильника, после чего станет возможным зарегистрировать его в государственном федеральном реестре как объект накопленного вреда и включить в перечень особо опасных объектов, которые подлежат рекультивации в рамках нацпроекта «Экология».

Александр Чурин, председатель правительства области: – Общими усилиями планируется ликвидация крайне опасных для Кировской области объектов накопленного экологического вреда. В течение многих лет на них складировались различные отходы, поскольку в то время не было соответствующих технологий и объектов обезвреживания. Сейчас появилась уникальная возможность очистить эти территории и обезвредить их.

Работа на двух объектах

У ФЭО накоплен богатый опыт ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

Так, в составе федерального проекта «Чистая страна» в Челябинске ведётся рекультивация городской свалки. Она находится в черте города, эксплуатировалась с 1949 года, а в 2018-м была закрыта. Площадь свалки – около 74 га, высота – более 40 метров, здесь находится 17,5 млн кубометров ТКО.

В рамках работ в 2019-2020 гг. были проведены переформирование и изоляция тела свалки, произведен монтаж системы сбора, очистки и отведения фильтрата и ливневого стока, начаты работы по биологической рекультивации – устройству плодородного грунта. В этом году будут проведены пуско-наладочные работы и завершится устройство почвенно-растительного слоя, на этом проект будет выполнен.

Проект позволит полностью исключить её негативное влияние на экологию города, снизит выбросы в черте города на 30%.

Впервые в России применён весь спектр референтных мировых решений по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на объектах размещения бытовых отходов. Рекультивация свалки в Челябинске полностью исключит её негативное влияние на экологию города и станет одним из крупнейших подобных проектов в стране.

А летом 2020 года началась реализация первоочередных мер по ликвидации наиболее сложных объектов на промышленной площадке в г. Усолье-Сибирское (Иркутская область).

В 2020 году приведены в безопасное состояние и перезатарены ёмкости большого объёма, содержащие токсичные вещества; демонтирована наземная часть цеха ртутного электролиза, проводится сортировка демонтированных конструкций и отбираются пробы для определения их заражения ртутью и последующей демеркуризации; ликвидированы две наиболее опасные скважины глубинного захоронения отходов; формируется противофильтрационная защита, предотвращающая попадание нефтяных продуктов в реку Ангару. В 2021 году эти работы будут завершены.

Параллельно ведется разработка комплексного проекта по приведению всей загрязненной территории в безопасное состояние.

После рекультивации промплощадки на ней будет создан экотехнопарк для переработки промышленных отходов во вторсырье. Запустить его в эксплуатацию планируется к концу 2024 года

Тамара Ашихмина, член Общественной палаты Кировской области: – Очень хорошо, что принят национальный проект, в рамках которого направление «Чистая страна» ориентировано на ликвидацию накопленного вреда. То есть свалок и полигонов на территории страны. На территории Кировской области есть такие места, очень опасные для окружающей среды. На заседании общественной палаты мы поставили вопрос об участии в этом проекте. Министерство охраны окружающей среды нас поддержало и вышло на связь с Федеральным экологическим оператором. Теперь предстоит совместная работа.

Ранее мы писали, что в Кирове отметили лучшие экологические проекты.