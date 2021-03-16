ФЭО: На предприятии в Мирном будет работать не менее 300 человек

На предприятии по переработке отходов I и II классов опасности в Мирном (Оричевский район) будет работать не менее трёхсот человек.

Об этом в интервью «КП» рассказал первый заместитель директора «Федерального экологического оператора» Максим Корольков. Структура «Росатома» занимается перепрофилированием бывшего объекта по уничтожению химического оружия.

По словам Королькова, 300 человек — это основной производственный персонал. Кроме того, люди будут задействованы на обеспечивающих производствах и в логистических предприятиях.

Активная стадия набора персонала начнётся в 2022 году. Об этом проинформируют как жителей Оричевского района, так и сотрудников, которые работали на объекте.

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