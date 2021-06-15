Фермерские хозяйства Кировской области вступили в агрокластер

В Кировской области учрежден агропромышленный кластер «Вятка-AgroFOOD». Соглашение о его создании подписали руководители нескольких крестьянских хозяйств региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

«Вятка-AgroFOOD» станет пятым кластером, созданным в Кировской области. Его участниками могут стать как малые, так и крупные предприятия, а также учебные заведения.

По словам зампреда правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Котлячкова, новый кластер позволит своим участникам оптимизировать траты на продвижение своих продуктов, а также даст возможность выйти на электронные торговые площадки. Все это поможет местным производителям вывести продукцию на внешние рынки.

Агропромышленный комплекс занимает порядка 8 процентов в валовом региональном продукте. В настоящее время в регионе действуют около 280 сельхозпредприятий, 360 фермерских хозяйств и более 150 тысяч личных подсобных хозяйств. И если крупные предприятия могут позволить себе покупать дорогу технику и возводить капитальные объекты, то у фермеров ситуация иная.

— Фермеры – это и трактористы, и менеджеры по продажам в одном лице. Мы общаемся редко и не системно, — отметил один из участников подписания соглашения. — Более близкое взаимодействие с коллегами позволит нам получать новую информацию, поддержку в вопросах технологии и науки, быстрее решать какие-либо вопросы с различными структурами.

Опыт по созданию агропромышленных кластеров в России уже есть. Так, на сегодня в стране действуют кластеры в Новгородской области (по переработке продуктов растениеводства и животноводства), в Омской области (по переработке продуктов растениеводства), в Ростовской области (по переработке и производству молочной продукции) и в других регионах.

Фото: rodnaya-vyatka.ru