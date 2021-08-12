Фестиваль «Истобенский огурец» пройдет в онлайн-формате

13 августа состоится один из самых зрелищных праздников в Кировской области – фестиваль «Истобенский огурец». Торжество пройдет в селе Истобенск.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации «Истобенский огурец» — 2021 проведут в онлайн-формате, как и в прошлом году. А это значит, что присоединиться к празднику, пусть и через интернет, смогут не только жители Кировской области, но и все россияне.

Жители всех уголков страны смогут познакомиться с огуречной столицей России и узнать секретный рецепт засолки самых вкусных огурцов. Он известен только истобенцам.

Кульминацией праздника станет установка скульптуры истобенского огурца. Открытие арт-объекта назначено на 11 часов.

Напомним, что в этом году из-за коронавируса «Истобенский огурец» переносили уже дважды.