Фестиваль «Вятка – город детства» перенесли из-за коронавируса

Фестиваль «Вятка – город детства» перенесли на август из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

— Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции праздник перенесен на август!

Напомним, фестиваль был запланирован на 25-27 июня. Мероприятия одного из ключевых событий в кировской культуре должны были состояться в Кирове и Кирово-Чепецке. В программу праздника были включены всевозможные мастер-классы, эстафеты и творческие мероприятия.

Фото: festivalvyatka.ru