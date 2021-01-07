Фигуристка из Кирова станцевала в Челябинске

16-летняя Влада Чашникова из Белой Холуницы выступила на чемпионате России в Челябинске. Вместе со своим партнером Захаром Черезовым Влада представила произвольный танец.

Фигурным катанием Влада занимается с детства. Эти соревнования стали первым большим турниром для кировчан. Занять призовое место им не удалось, однако оценки судей за отдельные элементы были выше средних. Однако награды еще наверняка впереди, а пока земляки могут порадоваться за юную спортсменку.

Как пишет издание «Холуницкие зори», 5 лет назад на катке в Белой Холунице пара Чашникова – Черезов выступила на «разогреве» перед хоккейными соревнованиями и показала зрителям один из первых своих номеров. За прошедшие годы уровень мастерства ребят значительно вырос.

— Видно, что за годы была проделана немалая работа, — пишут «Холуницкие зори».

Ранее мы писали, что кировская фигуристка станцевала с актером из Австрии.

Фото: www.instagram.com/masterskaya_sv