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Филиал «КЧХК» направил на борьбу с Covid-19 в 2020 году 73,7 млн рублей

Тамара Полыхаева Экономика

По итогам 2020 года филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» направил 73,7 млн рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции среди сотрудников предприятия.

Большую часть средств затратили на приобретение средств индивидуальной защиты и материалов по обеспечению условий труда. Почти полтора миллиона медицинских масок поступило на завод. Для работников закупили более 220 тысяч пар перчаток. В помещениях с одновременным нахождением большого количества человек установили воздухоочистители. На проходных установлены и работают потоковые тепловизоры, определяющие температуру тела. Более 7000 литров дезинфицирующего средства и 700 литров антисептического геля использовали на предприятии в 2020 году.

25,2 млн рублей затратили на организацию доставки сотрудников на работу и обратно спецтранспортом. Услуги оказывала сторонняя организация с апреля по декабрь 2020 года. Автобусы также регулярно проходили санобработку и дезинфекцию.

Филиал «КЧХК» направил на борьбу с Covid-19 в 2020 году 73,7 млн рублей

Для работников завода работает система вызова врача на дом. Есть горячая линия, где медицинские специалисты готовы ответить на любой интересующий вопрос. Филиал «КЧХК» организует тестирование на выявление Covid-19 у сотрудников завода, а также у сотрудников холдинга «УРАЛХИМ», находящихся в Кирово-Чепецке. Эту процедуру проводят в здравпункте завода (контактным и условно-контактным лицам) и при выезде медиков на дом к работнику. В 2020 году только для сотрудников завода провели 9378 тестов на средства добровольного медицинского страхования. Общая сумма составила 16 млн рублей.

— Мы принимали и до сих пор принимаем все возможные меры по сдерживанию распространения Covid-19 среди наших работников, – отметила заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Перминова. – Самое главное для нас – это жизнь и здоровье наших сотрудников. И мы благодарим медицинских работников города и региона за их труд и невероятную стойкость в нынешних условиях. Филиал «КЧХК» в свою очередь оказал содействие в ремонте помещений в больнице МСЧ-52.

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Тамара Полыхаева