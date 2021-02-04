Филиал «КЧХК» направил на борьбу с Covid-19 в 2020 году 73,7 млн рублей

По итогам 2020 года филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» направил 73,7 млн рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции среди сотрудников предприятия.

Большую часть средств затратили на приобретение средств индивидуальной защиты и материалов по обеспечению условий труда. Почти полтора миллиона медицинских масок поступило на завод. Для работников закупили более 220 тысяч пар перчаток. В помещениях с одновременным нахождением большого количества человек установили воздухоочистители. На проходных установлены и работают потоковые тепловизоры, определяющие температуру тела. Более 7000 литров дезинфицирующего средства и 700 литров антисептического геля использовали на предприятии в 2020 году.

25,2 млн рублей затратили на организацию доставки сотрудников на работу и обратно спецтранспортом. Услуги оказывала сторонняя организация с апреля по декабрь 2020 года. Автобусы также регулярно проходили санобработку и дезинфекцию.

Для работников завода работает система вызова врача на дом. Есть горячая линия, где медицинские специалисты готовы ответить на любой интересующий вопрос. Филиал «КЧХК» организует тестирование на выявление Covid-19 у сотрудников завода, а также у сотрудников холдинга «УРАЛХИМ», находящихся в Кирово-Чепецке. Эту процедуру проводят в здравпункте завода (контактным и условно-контактным лицам) и при выезде медиков на дом к работнику. В 2020 году только для сотрудников завода провели 9378 тестов на средства добровольного медицинского страхования. Общая сумма составила 16 млн рублей.