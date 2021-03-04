Филиал «КЧХК» поддержал городскую профориентационную игру

Г. Кирово-Чепецк, Кировская область, Россия – 4 марта 2021 года. В феврале в Кирово-Чепецке прошла III городская профориентационная игра «Город мастеров». Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» совместно с другими предприятиями города оказали поддержку в ее проведении.

Основная цель профориентационного мероприятия – ознакомить старшеклассников школ с предприятиями города и простимулировать интерес к профессиям, которые востребованы на рынке труда Кирово-Чепецка в настоящее время.

В этом году игра прошла в онлайн-режиме. Девять команд десятиклассников города состязались в квесте из трех частей. Первая часть состояла из творческого задания, в котором дети фантазировали на тему технического прорыва на предприятиях города. Второе и третье задания готовили компании-организаторы. Они предложили свои вопросы и практико-ориентированные задания, с помощью которых школьники могли узнать особенности производства представленных предприятий, отработать умения и навыки, которыми должны обладать работники определенных профессий.

— Филиал «КЧХК» активно принимает участие в мероприятиях, направленных на оказание помощи в профессиональном самоопределении учащихся. В этом году по нашему направлению лучше всех себя проявила команда из школы №6. Они смогли ответить правильно почти на все вопросы в тестовом задании, были внимательны при изучении нашего материала и творчески подошли к практическому заданию, – отметила Светлана Пойлова, начальник управления обеспечения кадрами филиала «КЧХК».

Команда «Параграф» школы №6 стала бронзовым призером. Детей торжественно поздравили и наградили корпоративными сувенирами от филиала «КЧХК».