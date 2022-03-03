Филиал «КЧХК» расширяет производство азотной кислоты

В Кирово-Чепецке прошли общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду проекта «Расширение производства азотной кислоты» филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в городе Кирово-Чепецке.

В общественных слушаниях приняли участие более 50-ти человек. Среди них сотрудники завода, ветераны предприятий и города, представители администрации, городской Думы, СМИ и общественных организаций.

Филиал «КЧХК» регулярно увеличивает производственные мощности, реализовывает масштабные инвестиционные проекты. В 2021 году пустили в работу третью нитку нитрата кальция. Следующий этап – расширение производства азотной кислоты. Этот серьезный проект позволит увеличить выработку азотной кислоты, и, соответственно, общий объем выпускаемой готовой продукции. А главное – будет создано более 330 новых рабочих мест.

Общественное обсуждение по материалам оценки воздействия на окружающую среду нового объекта, инициатором которого выступило предприятие, один из первых блоков в реализации проекта.

В течение февраля все желающие могли ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду планируемого объекта и его проектной документацией в читальном зале центральной городской библиотеки им. Н.А. Островского, либо в электронном виде на сайте МО «Город Кирово-Чепецк». За это время предложений и замечаний не поступило.

«В ходе исследований мы выявили ряд несущественных замечаний, почти все из которых были учтены в процессе проектирования. В целом, строительство и эксплуатация на территории филиала «КЧХК» агрегатов УКЛ-7 № 6, 7 не окажет существенного отрицательного воздействия на окружающую среду», – прокомментировал Александр Тимонов, эксперт в сфере экологии, ведущий инженер научно-исследовательской лаборатории биомониторинга ВятГУ и института биологии Коми НЦ УрО РАН. «Расширение производства откроет новые перспективы не только для предприятия, но и города. На основе агрегатов азотной кислоты будет развиваться производство самих удобрений. А также появятся новые рабочие места. На самих агрегатах будут работать 66 человек. Общие инвестиции по проекту составят порядка 15 млрд рублей», – рассказал Александр Гусев, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по развитию.

Ознакомиться с протоколом общественных слушаний можно на официальном сайте МО «Город Кирово-Чепецк», где он будет опубликован в течение десяти дней после окончания слушаний.