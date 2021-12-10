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Филиал «КЧХК» – рекомендованный изготовитель для ПАО «НК «Роснефть»

Тамара Полыхаева Экономика

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» успешно прошел технический аудит.

Независимым аудитором ООО «Самара ИТЦ» проведены комплексные исследования по заявке ПАО «НК «Роснефть» с целью одобрения поставщика ООО Торговый Дом «Уралхим». Программа включала в себя технический аудит технологических процессов изготовления и отгрузки нитрата кальция, производственный и лабораторный контроль, технический аудит продукции и аудит интегрированной системы менеджмента предприятия.

«Предприятие показало соответствие всем заявленным требованиям потребителя и международным стандартам. Наша уникальная технология производства позволяет получать удобрение, на 96% состоящее из действующего вещества. Его можно кратко охарактеризовать одной фразой – нитрат кальция и ничего лишнего. Для сравнения: конкурентные продукты других производителей содержат максимум 78% нитрата кальция, а остальные компоненты – это балласт в виде воды и аммиачной селитры», – прокомментировала Оксана Иванкина, заместитель директора филиала по качеству.

Другое преимущество нитрата кальция, произведенного филиалом «КЧХК», скорость и качество растворения, которое происходит в 7 раз быстрее по сравнению с аналогами. Это важно при проведении работ в условиях низких температур.

По результатам аудита филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» рекомендован в качестве изготовителя и ТД «Уралхим» в качестве поставщика нитрата кальция безводного марки «Премиум» для объектов ПАО «НК «Роснефть». Компания применяет его в качестве химического реагента для получения водных растворов, так называемой соли глушения, которую используют для технологических операций, связанных с глушением – технологическим процессом, в результате которого создается противодавление на пласт с прекращением добычи пластового флюида.

Для справки: за последние 3 года объем продаж продукции филиала «КЧХК» в адрес ПАО «НК «Роснефть» вырос на 34%.

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Тамара Полыхаева