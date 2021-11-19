Фильм, ставший победителем фестиваля «Золотой теленок», снимали в Слободском районе

В соцсетях выложили фильм Артура Брондо «Стержень», который стал победителем кинофестиваля «Золотой теленок» в номинации «Снято в Кирове».

Съемки фильма проходили в деревне Красногорье Слободского района. Главный герой ролика Глеб работает на престижной должности в Москве. Отправляясь в очередную поездку, он внезапно меняет курс вертолета и летит домой навестить пожилых родителей, а заодно сообщить о грядущей свадьбе. Дома все по-прежнему: мать шуршит по хозяйству, отец пьет. После разговора по душам сын стреляет в отца… Однако никто не погибает.

Режиссер фильма – Артур Брондо, участник группы «Роднополисы». Важную сюжетную роль сыграла музыка к фильму — композиция «Сон», играющая в конце ролика. Ее автором стала кировская исполнительница MARIA KON.

Свою награду за сюжет Артур Брондо получил из рук председателя правительства Кировской области Александра Чурина. Премьера ролика состоялась на фестивале «Золотой теленок». Но теперь посмотреть фильм можно и в интернете.