Финал регионального этапа «КЭС-БАСКЕТ» пройдет 21-22 февраля в Слободском

21-22 февраля в Слободском состоится финал регионального этапа ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», который проходит при поддержке компании «Т Плюс». В финал вышли команды юношей и девушек из Кирса, Слободского, Оричей, Котельнича, Кирова и Кирово-Чепецка.

Последние финалисты определились в начале этой недели. В дивизионе «Восток» призовые места заняли сборные юношей г. Кирово-Чепецка и девушек из Верхнекамского района.

Таким образом, в региональном полуфинале сыграют команды юношей из Оричевского района, Ленинского района г. Кирова, городов Слободского и Кирово-Чепецка, а также команды девушек из Ленинского района г. Кирова, г. Слободского и Верхнекамского района.

Финал регионального этапа из-за ограничений по коронавирусу пройдет 21-22 февраля в спорткомплексе «Красный якорь» (г. Слободской) без зрителей. Однако все поклонники красивого баскетбола, тренеры и участники движения «КЭС-БАСКЕТ» смогут увидеть зрелищные матчи в режиме онлайн. График встреч и ссылка на трансляцию будут выложены в группе ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Кировская область в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kesbasketkirovoblast.

Команды, которые одержат победу в финале регионального этапа, будут бороться за выход в Суперфинал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в финальных матчах чемпионата Приволжского федерального округа.

«После триумфальной победы чепецких ребят в Суперфинале 2021 года можно с уверенностью сказать, что в Кировской области – одна из сильнейших баскетбольных школ в стране. Здесь работают выдающиеся тренеры, умеющие готовить школьников на федеральном уровне, – рассказал директор Кировского филиала «Т Плюс» Сергей Береснев. – Призываю всех любителей баскетбола поболеть за команды юношей и девушек, пусть пока в режиме онлайн. Вас точно не оставит равнодушным этот праздник спорта!»

Напомним, Киров в 2021 году впервые в истории принимал у себя Суперфинал Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». И юноши из Кирово-Чепецка стали его победителями на родной площадке – в чепецкой «Олимп-Арене». Ребята стали поистине героями и вписали свои имена в историю «КЭС-БАСКЕТа», а также в историю родного города и Кировской области.