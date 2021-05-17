Финансовые операции подростков возьмут под родительский контроль

Центробанк России планирует ввести функцию родительского контроля за банковскими счетами подростков 14-18 лет. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

По информации «Известий», представители Общероссийского народного фронта отправили в ЦБ письмо, где отметили, что подростки нередко открывают счета в кредитных компаниях без родительского согласия. При этом взрослые не могут получить данные по платежам своих детей. Банки отказывают в этом, ссылаясь на банковскую тайну. Получить данные удается только через суд.

Действующее законодательство предполагает, что подростки 14-18 лет могут совершать сделки и заключать договора банковского счета только с письменного согласия родителей. Однако кредитные компании обходят это условие, используя «окно» в законах, позволяющее уравнять банковский вклад и счет. Это приводит к тому, что подростки могут неподконтрольно делать ставки, а также становятся жертвами мошенников.

Письмо ОНФ рассмотрят в Минпросвещения. После того как министерство сформулирует свою позицию, Центробанк может издать соответствующие рекомендации в адрес кредитных организаций.